обычный саветский, со всеми гастрономами , перукарнями і культтоварами на Гагаріна с мороженим Ленинградским па 28 копеек
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 гру, 2024 21:54
Додано: Суб 21 гру, 2024 22:05
Vadim_
«Мої» у тебе за щоки не помістяться.
Ти алкобидло тут про податки зачитувало,. То показуй їх.
Неси їх сюди з дії.
Додано: Суб 21 гру, 2024 22:06
Додано: Нед 22 гру, 2024 00:00
airmax78
Для розуміння рівня цін там зараз:
Дуже енергійний манагер ВП (пістлівий продажний від бога) напарював кутову першого поверху з відповідно меншими ніж там звичайно вікнами , з «шаленою грудневою знижкою ДО 29%» за…. 2 куе квадратний метр. Я трохи прикуїв. Я б заліз , сама територія непогана, прогулянкові зони чудові, трохи щоправда охолоджує 25 грн/метр для УК, але ж за барбекю без самого мʼяса треба платити, ПРОТЕ НЕ В ЦЮ КВАРТИРУ точно!!!
Під є-оселю він нічого більше в площі 70..80 не запропонував, тому ФТ поки буде відкладено.
Додано: Нед 22 гру, 2024 00:24
Перепрошую - а що, війна закінчилась?
Крим відбитий, Луганська і Донецька області - наші, найбільша в Європі атомна станція знову генерує електроенергію в нашу систему? Зелені клоуни і слуги - сидять по тюрмах, за пройопи території, дерибан і корупцію?
Додано: Нед 22 гру, 2024 00:27
Для того,что бы это произошло,следует начинать это выполнять в обратной последовательности.
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