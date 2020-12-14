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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 гру, 2024 22:06
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
Ти , паскуда , наразі отримуєш пенсію з моїх податків і форумчан
Вы что,тоже с Днепра?
Да, помню кафе Орбита на Гагарина і пельменнную на углу Баррикадной и КМ
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Додано: Нед 22 гру, 2024 00:00
airmax78
Просто знайдіть варіант за нормальною ціною (1400-1700 за метр без ремонту - ну, тобто десь ціна 2018 року).
Для розуміння рівня цін там зараз:
Дуже енергійний манагер ВП (пістлівий продажний від бога) напарював кутову першого поверху з відповідно меншими ніж там звичайно вікнами , з «шаленою грудневою знижкою ДО 29%» за…. 2 куе квадратний метр. Я трохи прикуїв. Я б заліз , сама територія непогана, прогулянкові зони чудові, трохи щоправда охолоджує 25 грн/метр для УК, але ж за барбекю без самого мʼяса треба платити, ПРОТЕ НЕ В ЦЮ КВАРТИРУ точно!!!
Під є-оселю він нічого більше в площі 70..80 не запропонував, тому ФТ поки буде відкладено.
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Hotab
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Додано: Нед 22 гру, 2024 00:27
Frant написав:
Перепрошую - а що, війна закінчилась?
Крим відбитий, Луганська і Донецька області - наші, найбільша в Європі атомна станція знову генерує електроенергію в нашу систему? Зелені клоуни і слуги - сидять по тюрмах, за пройопи території, дерибан і корупцію?
Для того,что бы это произошло,следует начинать это выполнять в обратной последовательности.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 02:15
Hotab написав:airmax78
Просто знайдіть варіант за нормальною ціною (1400-1700 за метр без ремонту - ну, тобто десь ціна 2018 року).
Для розуміння рівня цін там зараз:
Дуже енергійний манагер ВП (пістлівий продажний від бога) напарював кутову першого поверху з відповідно меншими ніж там звичайно вікнами , з «шаленою грудневою знижкою ДО 29%» за…. 2 куе квадратний метр. Я трохи прикуїв. Я б заліз , сама територія непогана, прогулянкові зони чудові, трохи щоправда охолоджує 25 грн/метр для УК, але ж за барбекю без самого мʼяса треба платити, ПРОТЕ НЕ В ЦЮ КВАРТИРУ точно!!!
Під є-оселю він нічого більше в площі 70..80 не запропонував, тому ФТ поки буде відкладено.
Від інвесторів шукайте. За 2куе відразу з ремонтом меблями та технікою.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 03:10
Представляю какой там ремонт будет в подарок
Наверно сток-бомж-стайл от Трибеки покажется "скрытыми плитусАми"
До войны там ОП КАН почём продавал готовое?
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