обычный саветский, со всеми гастрономами , перукарнями і культтоварами на Гагаріна с мороженим Ленинградским па 28 копеек
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 гру, 2024 21:54
Додано: Суб 21 гру, 2024 22:06
Додано: Нед 22 гру, 2024 00:00
airmax78
Для розуміння рівня цін там зараз:
Дуже енергійний манагер ВП (пістлівий продажний від бога) напарював кутову першого поверху з відповідно меншими ніж там звичайно вікнами , з «шаленою грудневою знижкою ДО 29%» за…. 2 куе квадратний метр. Я трохи прикуїв. Я б заліз , сама територія непогана, прогулянкові зони чудові, трохи щоправда охолоджує 25 грн/метр для УК, але ж за барбекю без самого мʼяса треба платити, ПРОТЕ НЕ В ЦЮ КВАРТИРУ точно!!!
Під є-оселю він нічого більше в площі 70..80 не запропонував, тому ФТ поки буде відкладено.
Додано: Нед 22 гру, 2024 00:27
Для того,что бы это произошло,следует начинать это выполнять в обратной последовательности.
Додано: Нед 22 гру, 2024 02:15
Від інвесторів шукайте. За 2куе відразу з ремонтом меблями та технікою.
Додано: Нед 22 гру, 2024 03:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Представляю какой там ремонт будет в подарок
Наверно сток-бомж-стайл от Трибеки покажется "скрытыми плитусАми"
До войны там ОП КАН почём продавал готовое?
Додано: Нед 22 гру, 2024 08:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не стрьомно купувати під час війни?
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