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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12146121471214812149
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 21:54

  Господар Вельзевула написав:
Хороший райончик, куда нам до вас :wink:

обычный саветский, со всеми гастрономами , перукарнями і культтоварами на Гагаріна с мороженим Ленинградским па 28 копеек
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 22:06

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Ти , паскуда , наразі отримуєш пенсію з моїх податків і форумчан


Вы что,тоже с Днепра?

Да, помню кафе Орбита на Гагарина і пельменнную на углу Баррикадной и КМ
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 00:00

airmax78
Просто знайдіть варіант за нормальною ціною (1400-1700 за метр без ремонту - ну, тобто десь ціна 2018 року).


Для розуміння рівня цін там зараз:
Дуже енергійний манагер ВП (пістлівий продажний від бога) напарював кутову першого поверху з відповідно меншими ніж там звичайно вікнами , з «шаленою грудневою знижкою ДО 29%» за…. 2 куе квадратний метр. Я трохи прикуїв. Я б заліз , сама територія непогана, прогулянкові зони чудові, трохи щоправда охолоджує 25 грн/метр для УК, але ж за барбекю без самого мʼяса треба платити, ПРОТЕ НЕ В ЦЮ КВАРТИРУ точно!!!
Під є-оселю він нічого більше в площі 70..80 не запропонував, тому ФТ поки буде відкладено.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 00:27

  Frant написав:Перепрошую - а що, війна закінчилась?
Крим відбитий, Луганська і Донецька області - наші, найбільша в Європі атомна станція знову генерує електроенергію в нашу систему? Зелені клоуни і слуги - сидять по тюрмах, за пройопи території, дерибан і корупцію?


Для того,что бы это произошло,следует начинать это выполнять в обратной последовательности.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 02:15

  Hotab написав:airmax78
Просто знайдіть варіант за нормальною ціною (1400-1700 за метр без ремонту - ну, тобто десь ціна 2018 року).


Для розуміння рівня цін там зараз:
Дуже енергійний манагер ВП (пістлівий продажний від бога) напарював кутову першого поверху з відповідно меншими ніж там звичайно вікнами , з «шаленою грудневою знижкою ДО 29%» за…. 2 куе квадратний метр. Я трохи прикуїв. Я б заліз , сама територія непогана, прогулянкові зони чудові, трохи щоправда охолоджує 25 грн/метр для УК, але ж за барбекю без самого мʼяса треба платити, ПРОТЕ НЕ В ЦЮ КВАРТИРУ точно!!!
Під є-оселю він нічого більше в площі 70..80 не запропонував, тому ФТ поки буде відкладено.

Від інвесторів шукайте. За 2куе відразу з ремонтом меблями та технікою.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 03:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Представляю какой там ремонт будет в подарок
Наверно сток-бомж-стайл от Трибеки покажется "скрытыми плитусАми"
До войны там ОП КАН почём продавал готовое?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 08:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не стрьомно купувати під час війни?
Investor_K
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