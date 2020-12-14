обычный саветский, со всеми гастрономами , перукарнями і культтоварами на Гагаріна с мороженим Ленинградским па 28 копеек
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 гру, 2024 21:54
Додано: Суб 21 гру, 2024 22:06
Додано: Нед 22 гру, 2024 00:00
airmax78
Для розуміння рівня цін там зараз:
Дуже енергійний манагер ВП (пістлівий продажний від бога) напарював кутову першого поверху з відповідно меншими ніж там звичайно вікнами , з «шаленою грудневою знижкою ДО 29%» за…. 2 куе квадратний метр. Я трохи прикуїв. Я б заліз , сама територія непогана, прогулянкові зони чудові, трохи щоправда охолоджує 25 грн/метр для УК, але ж за барбекю без самого мʼяса треба платити, ПРОТЕ НЕ В ЦЮ КВАРТИРУ точно!!!
Під є-оселю він нічого більше в площі 70..80 не запропонував, тому ФТ поки буде відкладено.
Додано: Нед 22 гру, 2024 00:27
Для того,что бы это произошло,следует начинать это выполнять в обратной последовательности.
Додано: Нед 22 гру, 2024 02:15
Від інвесторів шукайте. За 2куе відразу з ремонтом меблями та технікою.
Додано: Нед 22 гру, 2024 03:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Представляю какой там ремонт будет в подарок
Наверно сток-бомж-стайл от Трибеки покажется "скрытыми плитусАми"
До войны там ОП КАН почём продавал готовое?
Додано: Нед 22 гру, 2024 08:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не стрьомно купувати під час війни?
Додано: Нед 22 гру, 2024 10:22
навіщо вам та столиця? якщо така ностальжі по київським каштанам -то тиждень на рік в найкращий час -серпень достатньо
за 2к ? у нас будинки 350-400кв.м. з ремонтом і меблею у 2022р продавались за 150-180к , при ціні у 2018 -800к дол (ясно, що це накрутка, але в такі будинкі було інвестовано не меньше 400-450к дол), тому придбати за 150к -це просто супер.
війна триватиме ще рік-два і навіщо викидати гроші у ризикові активи?
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 22 гру, 2024 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 гру, 2024 10:36
Додано: Нед 22 гру, 2024 10:39
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
та то все віденськи вологі мрії
в тому переоціненому гламурному мурашнику в дупі Нивок в принципі не може бути такої ціни за метр з ремонтом, навіть самим бюджетним
я ж вже тут писав - навіть в сраній Республіці за окружною ціни з ремонтом вже вищі за перші черги НЛ (бо там вже ремонтики немодні) і цілком співставні з цінами ФК2
і ще - люди, а особливо недосвідчена молодь при виборі дуже часто, особливо під впливом емоцій і агресивного маркетингу надрочених на це продажників, обирають неправильні пріорітети, а потім зʼясовується, що всі ті гламурні опції та інстаграмні ландшафти не дуже то і потрібні, особливо коли всюди вже заселфишся і здивуєш усіх знайомих, а от стіни з газоблоку без натяку на шумоізоляцію, шалена щільність, замаскована модними фасадами і ландшафтним дизайном, дупа з локацією і логістикою, оточуючи депресивні квартали з аборігенами, які вільно проникають на «закриту» теріторію, залишаться з тобою назавжди разом з необхідністю за весь цей гламур платити
та й діти дуже швидко ростуть і після прогулянок з колисками і дитячих басейнів швидко зʼявляються потреби, які ані на теріторії, ані в прилеглій місцевості задовольнити неможливо, а з логістикою повна дупа нікуди і ніколи вже не подінеться
он КТ - найкраща тому всьому ілюстрація
і взагалі концепція закритого жк і «міста в місті» - це величезна помилка і тупик, в який забудовники вже встигли загнати чимало оленів
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