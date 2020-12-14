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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12146121471214812149
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 21:54

  Господар Вельзевула написав:
Хороший райончик, куда нам до вас :wink:

обычный саветский, со всеми гастрономами , перукарнями і культтоварами на Гагаріна с мороженим Ленинградским па 28 копеек
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 22:06

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Ти , паскуда , наразі отримуєш пенсію з моїх податків і форумчан


Вы что,тоже с Днепра?

Да, помню кафе Орбита на Гагарина і пельменнную на углу Баррикадной и КМ
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 00:00

airmax78
Просто знайдіть варіант за нормальною ціною (1400-1700 за метр без ремонту - ну, тобто десь ціна 2018 року).


Для розуміння рівня цін там зараз:
Дуже енергійний манагер ВП (пістлівий продажний від бога) напарював кутову першого поверху з відповідно меншими ніж там звичайно вікнами , з «шаленою грудневою знижкою ДО 29%» за…. 2 куе квадратний метр. Я трохи прикуїв. Я б заліз , сама територія непогана, прогулянкові зони чудові, трохи щоправда охолоджує 25 грн/метр для УК, але ж за барбекю без самого мʼяса треба платити, ПРОТЕ НЕ В ЦЮ КВАРТИРУ точно!!!
Під є-оселю він нічого більше в площі 70..80 не запропонував, тому ФТ поки буде відкладено.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 00:27

  Frant написав:Перепрошую - а що, війна закінчилась?
Крим відбитий, Луганська і Донецька області - наші, найбільша в Європі атомна станція знову генерує електроенергію в нашу систему? Зелені клоуни і слуги - сидять по тюрмах, за пройопи території, дерибан і корупцію?


Для того,что бы это произошло,следует начинать это выполнять в обратной последовательности.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 02:15

  Hotab написав:airmax78
Просто знайдіть варіант за нормальною ціною (1400-1700 за метр без ремонту - ну, тобто десь ціна 2018 року).


Для розуміння рівня цін там зараз:
Дуже енергійний манагер ВП (пістлівий продажний від бога) напарював кутову першого поверху з відповідно меншими ніж там звичайно вікнами , з «шаленою грудневою знижкою ДО 29%» за…. 2 куе квадратний метр. Я трохи прикуїв. Я б заліз , сама територія непогана, прогулянкові зони чудові, трохи щоправда охолоджує 25 грн/метр для УК, але ж за барбекю без самого мʼяса треба платити, ПРОТЕ НЕ В ЦЮ КВАРТИРУ точно!!!
Під є-оселю він нічого більше в площі 70..80 не запропонував, тому ФТ поки буде відкладено.

Від інвесторів шукайте. За 2куе відразу з ремонтом меблями та технікою.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 03:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Представляю какой там ремонт будет в подарок
Наверно сток-бомж-стайл от Трибеки покажется "скрытыми плитусАми"
До войны там ОП КАН почём продавал готовое?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 08:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не стрьомно купувати під час війни?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 10:22

  Hotab написав:airmax78
Просто знайдіть варіант за нормальною ціною (1400-1700 за метр без ремонту - ну, тобто десь ціна 2018 року).


Для розуміння рівня цін там зараз:
Дуже енергійний манагер ВП (пістлівий продажний від бога) напарював кутову першого поверху з відповідно меншими ніж там звичайно вікнами , з «шаленою грудневою знижкою ДО 29%» за…. 2 куе квадратний метр. Я трохи прикуїв. Я б заліз , сама територія непогана, прогулянкові зони чудові, трохи щоправда охолоджує 25 грн/метр для УК, але ж за барбекю без самого мʼяса треба платити, ПРОТЕ НЕ В ЦЮ КВАРТИРУ точно!!!
Під є-оселю він нічого більше в площі 70..80 не запропонував, тому ФТ поки буде відкладено.


навіщо вам та столиця? якщо така ностальжі по київським каштанам -то тиждень на рік в найкращий час -серпень достатньо

за 2к ? у нас будинки 350-400кв.м. з ремонтом і меблею у 2022р продавались за 150-180к , при ціні у 2018 -800к дол (ясно, що це накрутка, але в такі будинкі було інвестовано не меньше 400-450к дол), тому придбати за 150к -це просто супер.
війна триватиме ще рік-два і навіщо викидати гроші у ризикові активи?
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 22 гру, 2024 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 10:36

  Investor_K написав:Не стрьомно купувати під час війни?
не зрозуміло з якою метою
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 10:39

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Представляю какой там ремонт будет в подарок
Наверно сток-бомж-стайл от Трибеки покажется "скрытыми плитусАми"
До войны там ОП КАН почём продавал готовое?
та то все віденськи вологі мрії
в тому переоціненому гламурному мурашнику в дупі Нивок в принципі не може бути такої ціни за метр з ремонтом, навіть самим бюджетним

я ж вже тут писав - навіть в сраній Республіці за окружною ціни з ремонтом вже вищі за перші черги НЛ (бо там вже ремонтики немодні) і цілком співставні з цінами ФК2

і ще - люди, а особливо недосвідчена молодь при виборі дуже часто, особливо під впливом емоцій і агресивного маркетингу надрочених на це продажників, обирають неправильні пріорітети, а потім зʼясовується, що всі ті гламурні опції та інстаграмні ландшафти не дуже то і потрібні, особливо коли всюди вже заселфишся і здивуєш усіх знайомих, а от стіни з газоблоку без натяку на шумоізоляцію, шалена щільність, замаскована модними фасадами і ландшафтним дизайном, дупа з локацією і логістикою, оточуючи депресивні квартали з аборігенами, які вільно проникають на «закриту» теріторію, залишаться з тобою назавжди разом з необхідністю за весь цей гламур платити

та й діти дуже швидко ростуть і після прогулянок з колисками і дитячих басейнів швидко зʼявляються потреби, які ані на теріторії, ані в прилеглій місцевості задовольнити неможливо, а з логістикою повна дупа нікуди і ніколи вже не подінеться

он КТ - найкраща тому всьому ілюстрація

і взагалі концепція закритого жк і «міста в місті» - це величезна помилка і тупик, в який забудовники вже встигли загнати чимало оленів
kingkongovets
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