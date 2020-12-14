Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Investor_K написав:Не стрьомно купувати під час війни?
ну раз є повно дурнів, які підтримують режим, як бачимо, то чому б їм не впарювати різне лайно? вони влаштували тут табір, наробили перепусток, їздять власним мостом, отримують шарові кредити, мають по 7 ділянок в Києві
сдам двухкімнатну квартиру в ірпені, оренда 2х кімнатної квартири 55м кв, безкоштовно жк синергия 2 по вул.мечникова 118 в експлуатації з 2015, гарний якісний теплий будинок, шикарна інфраструктура
Бажано жінка , бажано з досвідом праці з тваринами , а саме кішками.
Орендодавець волонтер з великим досвідом по догляду тварин . Маю декілька кицьок , в обмін за догляд за ними надаю безкоштовне житло на довгостроковий період, подробиці по догляду (а саме покормити і убрати тд) ,по телефону.
Додаткові бонуси: 1.надам можливість проживати разом з партнером , чоловіком і тд , 2.безкоштовне харчування , 3.по бажанню запропоную цікаву роботу(працевлаштування) на дому або на фірмі менеджером з продажів , подробно по телефону , зп достойна. 4. і т.п.
вимоги до бажаючих: охайність, порядність , відповідальність , і бажаний досвід за доглядом тварин або любов до них .