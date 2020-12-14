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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12148121491215012151>
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 12:11

  Investor_K написав:Не стрьомно купувати під час війни?

ну раз є повно дурнів, які підтримують режим, як бачимо, то чому б їм не впарювати різне лайно? вони влаштували тут табір, наробили перепусток, їздять власним мостом, отримують шарові кредити, мають по 7 ділянок в Києві
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 12:24

  барабашов написав:
  Investor_K написав:До чого тут у гілці цей ідеологічний понос імені Франта?

Ви старий та дуже старий
Вам задля зниження тиску та від паркінсона корисно читати перші стрічки газети "Правда".
Як і прі Косіорі та Мехлісі

У мене інші пріоритети
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 13:06

Юмор?

сдам двухкімнатну квартиру в ірпені, оренда 2х кімнатної квартири 55м кв, безкоштовно
жк синергия 2 по вул.мечникова 118 в експлуатації з 2015, гарний якісний теплий будинок, шикарна інфраструктура

Бажано жінка , бажано з досвідом праці з тваринами , а саме кішками.

Орендодавець волонтер з великим досвідом по догляду тварин . Маю декілька кицьок , в обмін за догляд за ними надаю безкоштовне житло на довгостроковий період, подробиці по догляду (а саме покормити і убрати тд) ,по телефону.

Додаткові бонуси:
1.надам можливість проживати разом з партнером , чоловіком і тд ,
2.безкоштовне харчування ,
3.по бажанню запропоную цікаву роботу(працевлаштування) на дому або на фірмі менеджером з продажів , подробно по телефону , зп достойна.
4. і т.п.

вимоги до бажаючих: охайність, порядність , відповідальність , і бажаний досвід за доглядом тварин або любов до них .

пишіть мені про себе, я обов язково відповім

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... VVddZ.html

в пп4 можно было бы указать служебный автомобиль бизнес класса
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:11

Frant
Потому что настанет момент, когда за 100 м2 новостроя в центре будут хотеть 20000-25000 дол, и не более.


В уренгої бидла з котлетами в 20к на кілька порядків більше , ніж нерухомості в центрі столиці. Якщо ви вже про «іншу юрисдикцію».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:40

Слава... Горе... Ылиты...
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ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 15:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

хтось може повірити, що ванбедрум в Тетрісі вчора зорендували за 4,2к$?
а це - правда
ось вона, просили взагалі 4,8
https://dom.ria.com/uk/realty-dolgosroc ... 59842.html
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 16:27

kingkongovets
Що здалась - вірю.
Що вчора - ні)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 16:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:kingkongovets
Що здалась - вірю.
Що вчора - ні)
мені так сказала дизайнерка проєкту, він тілько но реалізований, якщо його зорендували раніше це щось кардинально змінює?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:хтось може повірити, що ванбедрум в Тетрісі вчора зорендували за 4,2к$?

Якось дофіга. У нас сусіди іноді в чаті пишуть здати чи питаюсь зняти, але я не дуже вірю в більше ніж 2.5к$/міс за 80м2. Ну може за 2.7 "з натяжкой" (хотів пошуткувати, але не буду).
4.2 мені здається дофіга, ремонт - нормальний але він такий як +- в інших в Тетрісі.

Я арендою не цікавився спеціально, мені без потреби. Але 4.2 уявити важко.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

foxluck написав:
  kingkongovets написав:хтось може повірити, що ванбедрум в Тетрісі вчора зорендували за 4,2к$?

Якось дофіга. У нас сусіди іноді в чаті пишуть здати чи питаюсь зняти, але я не дуже вірю в більше ніж 2.5к$/міс за 80м2. Ну може за 2.7 "з натяжкой" (хотів пошуткувати, але не буду).
4.2 мені здається дофіга, ремонт - нормальний але він такий як +- в інших в Тетрісі.

Я арендою не цікавився спеціально, мені без потреби. Але 4.2 уявити важко.
мені взагалі спочатку сказали що це однушка і я ще більше здивувався
kingkongovets
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