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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 гру, 2024 18:07
kingkongovets написав:
gonchik74 написав:kingkongovets
Що здалась - вірю.
Що вчора - ні)
мені так сказала дизайнерка проєкту, він тілько но реалізований, якщо його зорендували раніше це щось кардинально змінює?
ця дизайнерша всьому тік току про це розказала
ще казала, що замовниця бортонула їх з реалізацією проєкту
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