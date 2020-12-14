ця дизайнерша всьому тік току про це розказала
ще казала, що замовниця бортонула їх з реалізацією проєкту
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 гру, 2024 18:07
ця дизайнерша всьому тік току про це розказала
ще казала, що замовниця бортонула їх з реалізацією проєкту
Додано: Нед 22 гру, 2024 21:57
Чекаємо Трампа
Можливо, він наведе хоч якийсь порядок в царстві корупціонерів і клептократів. Шанси є, приблизно 1%.
Мобілізація з 18 років, 20-25% податок з усіх на війну, урізання пенсій, масова посадка вищих чиновників на 10+ років з конфіскацією майна.
Альтернатива - зупинення потоку американської зброї.
В березні стане абсолютно зрозуміло.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|