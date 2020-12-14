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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12148121491215012151
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:07

  kingkongovets написав:
gonchik74 написав:kingkongovets
Що здалась - вірю.
Що вчора - ні)
мені так сказала дизайнерка проєкту, він тілько но реалізований, якщо його зорендували раніше це щось кардинально змінює?

ця дизайнерша всьому тік току про це розказала
ще казала, що замовниця бортонула їх з реалізацією проєкту
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:57

Чекаємо Трампа
Можливо, він наведе хоч якийсь порядок в царстві корупціонерів і клептократів. Шанси є, приблизно 1%.
Мобілізація з 18 років, 20-25% податок з усіх на війну, урізання пенсій, масова посадка вищих чиновників на 10+ років з конфіскацією майна.
Альтернатива - зупинення потоку американської зброї.
В березні стане абсолютно зрозуміло.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:27

  Frant написав:Чекаємо Трампа
Можливо, він наведе хоч якийсь порядок в царстві корупціонерів і клептократів. Шанси є, приблизно 1%.
Мобілізація з 18 років, 20-25% податок з усіх на війну, урізання пенсій, масова посадка вищих чиновників на 10+ років з конфіскацією майна.
Альтернатива - зупинення потоку американської зброї.
В березні стане абсолютно зрозуміло.


Згоден з усіма тезисами. Непогано би ще блазня виваляти зразу в смолі,а потім у пірьях.Але щось мені підказуе, що виберуть альтернативу і будуть тримати посадки Миколами з лопатами,благо "велика Україна-отступать есть куда".
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 23:10

  Господар Вельзевула написав:
  Frant написав:Чекаємо Трампа
Можливо, він наведе хоч якийсь порядок в царстві корупціонерів і клептократів. Шанси є, приблизно 1%.
Мобілізація з 18 років, 20-25% податок з усіх на війну, урізання пенсій, масова посадка вищих чиновників на 10+ років з конфіскацією майна.
Альтернатива - зупинення потоку американської зброї.
В березні стане абсолютно зрозуміло.


Згоден з усіма тезисами. Непогано би ще блазня виваляти зразу в смолі,а потім у пірьях.Але щось мені підказуе, що виберуть альтернативу і будуть тримати посадки Миколами з лопатами,благо "велика Україна-отступать есть куда".

Не треба витрачати смолу і пір'я на клоунів.
Є суди, є юристи, є тюрми.
Зелені клептократи і грьобані слуги - непідготовкою до війни, відсутністю своєчасної мобілізації, небажанням боротись з корупцією і дерибаном, нездатністю провести ефективні непопулярні дії - заробили собі добрячі терміни ув'язнення.
Саме тому вони не хочуть виборів.
Пролетять, як фанера над Парижем.
Я не впевнений, що керманич зеленого блоку отримає хоча би 25% голосів. Скоріше 5%, як колись прищастий пасічник, якому вкололи прострочений ботокс.Той хоча би не пройопував території і атомні станції.
Frant
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