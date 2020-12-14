ця дизайнерша всьому тік току про це розказала
ще казала, що замовниця бортонула їх з реалізацією проєкту
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Додано: Нед 22 гру, 2024 18:07
ця дизайнерша всьому тік току про це розказала
ще казала, що замовниця бортонула їх з реалізацією проєкту
Додано: Нед 22 гру, 2024 21:57
Чекаємо Трампа
Можливо, він наведе хоч якийсь порядок в царстві корупціонерів і клептократів. Шанси є, приблизно 1%.
Мобілізація з 18 років, 20-25% податок з усіх на війну, урізання пенсій, масова посадка вищих чиновників на 10+ років з конфіскацією майна.
Альтернатива - зупинення потоку американської зброї.
В березні стане абсолютно зрозуміло.
Додано: Нед 22 гру, 2024 22:27
Згоден з усіма тезисами. Непогано би ще блазня виваляти зразу в смолі,а потім у пірьях.Але щось мені підказуе, що виберуть альтернативу і будуть тримати посадки Миколами з лопатами,благо "велика Україна-отступать есть куда".
Додано: Нед 22 гру, 2024 23:10
Не треба витрачати смолу і пір'я на клоунів.
Є суди, є юристи, є тюрми.
Зелені клептократи і грьобані слуги - непідготовкою до війни, відсутністю своєчасної мобілізації, небажанням боротись з корупцією і дерибаном, нездатністю провести ефективні непопулярні дії - заробили собі добрячі терміни ув'язнення.
Саме тому вони не хочуть виборів.
Пролетять, як фанера над Парижем.
Я не впевнений, що керманич зеленого блоку отримає хоча би 25% голосів. Скоріше 5%, як колись прищастий пасічник, якому вкололи прострочений ботокс.Той хоча би не пройопував території і атомні станції.
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