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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 гру, 2024 05:09
Війна вже закінчилась?
Крим наш?
Запоріжська АЕС - вже дає електроенергію в українську мережу?
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