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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 гру, 2024 05:09
Війна вже закінчилась?
Крим наш?
Запоріжська АЕС - вже дає електроенергію в українську мережу?
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Додано: Пон 23 гру, 2024 07:15
ihorkyiv написав:
Слава... Горе... Ылиты...
Страшно заходити на форум, де божевільні - без повідця і намордника.
Це не справжній Франт. Його обліківку зламали. Спраажній Франт кожного ранку під час утрішньоі маст……ціі писав про розові колготки. Тільки це його надихало на таорчість та фантазіі. Вічна память Франту! Спи з миром, друже.
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