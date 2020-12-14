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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12148121491215012151
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 05:09

  kingkongovets написав:хтось може повірити, що ванбедрум в Тетрісі вчора зорендували за 4,2к$?
а це - правда
ось вона, просили взагалі 4,8
https://dom.ria.com/uk/realty-dolgosroc ... 59842.html

Війна вже закінчилась?
Крим наш?
Запоріжська АЕС - вже дає електроенергію в українську мережу?
Зелена шушера - вже отрисала 10+ років тюрми, за непідготовку до війни і здачу державних територій?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 23 гру, 2024 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 07:15

  ihorkyiv написав:Слава... Горе... Ылиты...
Страшно заходити на форум, де божевільні - без повідця і намордника.

Це не справжній Франт. Його обліківку зламали. Спраажній Франт кожного ранку під час утрішньоі маст……ціі писав про розові колготки. Тільки це його надихало на таорчість та фантазіі. Вічна память Франту! Спи з миром, друже.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 08:15

  Wirująświatła написав:
сдам двухкімнатну квартиру в ірпені, оренда 2х кімнатної квартири 55м кв, безкоштовно
жк синергия 2 по вул.мечникова 118 в експлуатації з 2015, гарний якісний теплий будинок, шикарна інфраструктура

Бажано жінка , бажано з досвідом праці з тваринами , а саме кішками.

Орендодавець волонтер з великим досвідом по догляду тварин . Маю декілька кицьок , в обмін за догляд за ними надаю безкоштовне житло на довгостроковий період, подробиці по догляду (а саме покормити і убрати тд) ,по телефону.

Додаткові бонуси:
1.надам можливість проживати разом з партнером , чоловіком і тд ,
2.безкоштовне харчування ,
3.по бажанню запропоную цікаву роботу(працевлаштування) на дому або на фірмі менеджером з продажів , подробно по телефону , зп достойна.
4. і т.п.

вимоги до бажаючих: охайність, порядність , відповідальність , і бажаний досвід за доглядом тварин або любов до них .

пишіть мені про себе, я обов язково відповім

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... VVddZ.html

в пп4 можно было бы указать служебный автомобиль бизнес класса

Як варіант - заробляє передержкою для тих, хто тимчасово кудись їде. Тобто «кицьок» там може бути і 10 (вся кімната в лотках і мисках, кігтьодряпках. За ними весь день ходити , прибирати какашулі, сипати корм, воду.
Hotab
 
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