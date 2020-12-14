Зменшується % жирів у маслі.
Чому????
Все так добре неначе в державі.
Люди масово житло орендують за 4000 дол/міс.
Чомусь, проте:
"У листопаді українці придбали 822 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 37% менше, у порівнянні з листопадом 2023 рок"
Поки що немає тотальної мобілізації з 18 років, і пенсіонери поки що не плетуть масксітки для ЗСУ, і в кабаках народ юрмиться, з шашликами. А повинен би - біля лінії фронта, з лопатами і на екскаваторах. Чи з автоматами і гаубицями.
Або - або. На кону - існування держави.
Вже ясно, що зеленій владі простіше віддавати території, чим проводити непопулярні ефективні дії.
Чекаємо пришестя Трампа. Можливо, він приструнить корупціонерів-охлократів.
І тоді почнеться справжній дАражай.