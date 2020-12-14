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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12148121491215012151
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 11:10

Зменшується % жирів у маслі.
Чому????
Все так добре неначе в державі.
Люди масово житло орендують за 4000 дол/міс. :mrgreen:
Чомусь, проте:
"У листопаді українці придбали 822 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 37% менше, у порівнянні з листопадом 2023 рок"
Поки що немає тотальної мобілізації з 18 років, і пенсіонери поки що не плетуть масксітки для ЗСУ, і в кабаках народ юрмиться, з шашликами. А повинен би - біля лінії фронта, з лопатами і на екскаваторах. Чи з автоматами і гаубицями.

Або - або. На кону - існування держави.

Вже ясно, що зеленій владі простіше віддавати території, чим проводити непопулярні ефективні дії.

Чекаємо пришестя Трампа. Можливо, він приструнить корупціонерів-охлократів.
І тоді почнеться справжній дАражай. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:20

Ждём 25год и 25% с продажи.
Инвестировать теперь в недвиж. в Киеве становится не выгодно.
Лучше тогда Румыния или Болгария. Цены на недвиж, такие как в Киеве, но страны НАТО и ЕС. Уже сейчас многие люди там покупают кв. и вывозят детей 15+, пока выпускают. А то скоро уже и 16+ закроют границу.
Игорь Алексеевич
 
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