Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:хтось може повірити, що ванбедрум в Тетрісі вчора зорендували за 4,2к$?
Якось дофіга. У нас сусіди іноді в чаті пишуть здати чи питаюсь зняти, але я не дуже вірю в більше ніж 2.5к$/міс за 80м2. Ну може за 2.7 "з натяжкой" (хотів пошуткувати, але не буду). 4.2 мені здається дофіга, ремонт - нормальний але він такий як +- в інших в Тетрісі.
Я арендою не цікавився спеціально, мені без потреби. Але 4.2 уявити важко.
kingkongovets написав:хтось може повірити, що ванбедрум в Тетрісі вчора зорендували за 4,2к$?
Якось дофіга. У нас сусіди іноді в чаті пишуть здати чи питаюсь зняти, але я не дуже вірю в більше ніж 2.5к$/міс за 80м2. Ну може за 2.7 "з натяжкой" (хотів пошуткувати, але не буду). 4.2 мені здається дофіга, ремонт - нормальний але він такий як +- в інших в Тетрісі.
Я арендою не цікавився спеціально, мені без потреби. Але 4.2 уявити важко.
мені взагалі спочатку сказали що це однушка і я ще більше здивувався
сдам двухкімнатну квартиру в ірпені, оренда 2х кімнатної квартири 55м кв, безкоштовно жк синергия 2 по вул.мечникова 118 в експлуатації з 2015, гарний якісний теплий будинок, шикарна інфраструктура
Бажано жінка , бажано з досвідом праці з тваринами , а саме кішками.
Орендодавець волонтер з великим досвідом по догляду тварин . Маю декілька кицьок , в обмін за догляд за ними надаю безкоштовне житло на довгостроковий період, подробиці по догляду (а саме покормити і убрати тд) ,по телефону.
Додаткові бонуси: 1.надам можливість проживати разом з партнером , чоловіком і тд , 2.безкоштовне харчування , 3.по бажанню запропоную цікаву роботу(працевлаштування) на дому або на фірмі менеджером з продажів , подробно по телефону , зп достойна. 4. і т.п.
вимоги до бажаючих: охайність, порядність , відповідальність , і бажаний досвід за доглядом тварин або любов до них .
в пп4 можно было бы указать служебный автомобиль бизнес класса
Як варіант - заробляє передержкою для тих, хто тимчасово кудись їде. Тобто «кицьок» там може бути і 10 (вся кімната в лотках і мисках, кігтьодряпках. За ними весь день ходити , прибирати какашулі, сипати корм, воду.
Ждём 25год и 25% с продажи. Инвестировать теперь в недвиж. в Киеве становится не выгодно. Лучше тогда Румыния или Болгария. Цены на недвиж, такие как в Киеве, но страны НАТО и ЕС. Уже сейчас многие люди там покупают кв. и вывозят детей 15+, пока выпускают. А то скоро уже и 16+ закроют границу.
Игорь Алексеевич написав:Ждём 25год и 25% с продажи. Инвестировать теперь в недвиж. в Киеве становится не выгодно. Лучше тогда Румыния или Болгария. Цены на недвиж, такие как в Киеве, но страны НАТО и ЕС. Уже сейчас многие люди там покупают кв. и вывозят детей 15+, пока выпускают. А то скоро уже и 16+ закроют границу.
Согласен, но как это реализовать? Если всех закрыли в концлагере физически, капиталы запретили выводить, оставив лишь жалкие мелькие возможности? Поэтому и недвига не падает, что запретами удерживают тут людей и их деньги