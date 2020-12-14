RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12147121481214912150>
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:40

Слава... Горе... Ылиты...
Страшно заходити на форум, де божевільні - без повідця і намордника.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 945
З нами з: 01.05.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 15:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

хтось може повірити, що ванбедрум в Тетрісі вчора зорендували за 4,2к$?
а це - правда
ось вона, просили взагалі 4,8
https://dom.ria.com/uk/realty-dolgosroc ... 59842.html
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11503
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2689 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 16:27

kingkongovets
Що здалась - вірю.
Що вчора - ні)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 917
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 16:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:kingkongovets
Що здалась - вірю.
Що вчора - ні)
мені так сказала дизайнерка проєкту, він тілько но реалізований, якщо його зорендували раніше це щось кардинально змінює?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11503
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2689 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:хтось може повірити, що ванбедрум в Тетрісі вчора зорендували за 4,2к$?

Якось дофіга. У нас сусіди іноді в чаті пишуть здати чи питаюсь зняти, але я не дуже вірю в більше ніж 2.5к$/міс за 80м2. Ну може за 2.7 "з натяжкой" (хотів пошуткувати, але не буду).
4.2 мені здається дофіга, ремонт - нормальний але він такий як +- в інших в Тетрісі.

Я арендою не цікавився спеціально, мені без потреби. Але 4.2 уявити важко.
foxluck
 
Повідомлень: 535
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1710 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

foxluck написав:
  kingkongovets написав:хтось може повірити, що ванбедрум в Тетрісі вчора зорендували за 4,2к$?

Якось дофіга. У нас сусіди іноді в чаті пишуть здати чи питаюсь зняти, але я не дуже вірю в більше ніж 2.5к$/міс за 80м2. Ну може за 2.7 "з натяжкой" (хотів пошуткувати, але не буду).
4.2 мені здається дофіга, ремонт - нормальний але він такий як +- в інших в Тетрісі.

Я арендою не цікавився спеціально, мені без потреби. Але 4.2 уявити важко.
мені взагалі спочатку сказали що це однушка і я ще більше здивувався
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11503
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2689 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:07

  kingkongovets написав:
gonchik74 написав:kingkongovets
Що здалась - вірю.
Що вчора - ні)
мені так сказала дизайнерка проєкту, він тілько но реалізований, якщо його зорендували раніше це щось кардинально змінює?

ця дизайнерша всьому тік току про це розказала
ще казала, що замовниця бортонула їх з реалізацією проєкту
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4141
З нами з: 17.12.22
Подякував: 120 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 08:15

  Wirująświatła написав:
сдам двухкімнатну квартиру в ірпені, оренда 2х кімнатної квартири 55м кв, безкоштовно
жк синергия 2 по вул.мечникова 118 в експлуатації з 2015, гарний якісний теплий будинок, шикарна інфраструктура

Бажано жінка , бажано з досвідом праці з тваринами , а саме кішками.

Орендодавець волонтер з великим досвідом по догляду тварин . Маю декілька кицьок , в обмін за догляд за ними надаю безкоштовне житло на довгостроковий період, подробиці по догляду (а саме покормити і убрати тд) ,по телефону.

Додаткові бонуси:
1.надам можливість проживати разом з партнером , чоловіком і тд ,
2.безкоштовне харчування ,
3.по бажанню запропоную цікаву роботу(працевлаштування) на дому або на фірмі менеджером з продажів , подробно по телефону , зп достойна.
4. і т.п.

вимоги до бажаючих: охайність, порядність , відповідальність , і бажаний досвід за доглядом тварин або любов до них .

пишіть мені про себе, я обов язково відповім

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... VVddZ.html

в пп4 можно было бы указать служебный автомобиль бизнес класса

Як варіант - заробляє передержкою для тих, хто тимчасово кудись їде. Тобто «кицьок» там може бути і 10 (вся кімната в лотках і мисках, кігтьодряпках. За ними весь день ходити , прибирати какашулі, сипати корм, воду.
Hotab
 
Повідомлень: 13859
З нами з: 15.02.09
Подякував: 370 раз.
Подякували: 2300 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:20

Ждём 25год и 25% с продажи.
Инвестировать теперь в недвиж. в Киеве становится не выгодно.
Лучше тогда Румыния или Болгария. Цены на недвиж, такие как в Киеве, но страны НАТО и ЕС. Уже сейчас многие люди там покупают кв. и вывозят детей 15+, пока выпускают. А то скоро уже и 16+ закроют границу.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8650
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:52

  Игорь Алексеевич написав:Ждём 25год и 25% с продажи.
Инвестировать теперь в недвиж. в Киеве становится не выгодно.
Лучше тогда Румыния или Болгария. Цены на недвиж, такие как в Киеве, но страны НАТО и ЕС. Уже сейчас многие люди там покупают кв. и вывозят детей 15+, пока выпускают. А то скоро уже и 16+ закроют границу.


Согласен, но как это реализовать? Если всех закрыли в концлагере физически, капиталы запретили выводить, оставив лишь жалкие мелькие возможности?
Поэтому и недвига не падает, что запретами удерживают тут людей и их деньги
Sidus
 
Повідомлень: 924
З нами з: 17.09.14
Подякував: 56 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12147121481214912150>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2511, 2512, 2513
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25122 16771244
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 гру, 2024 23:11
Wirująświatła
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5483529
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57523
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.