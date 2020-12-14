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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 гру, 2024 14:31
Игорь Алексеевич написав:
Ждём 25год и 25% с продажи.
Инвестировать теперь в недвиж. в Киеве становится не выгодно.
Лучше тогда Румыния или Болгария. Цены на недвиж, такие как в Киеве, но страны НАТО и ЕС. Уже сейчас многие люди там покупают кв. и вывозят детей 15+, пока выпускают. А то скоро уже и 16+ закроют границу.
Какие 25% ещё???
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Додано: Пон 23 гру, 2024 14:37
Игорь Алексеевич написав:Ждём 25год и 25% с продажи.
Инвестировать теперь в недвиж. в Киеве становится не выгодно.
Лучше тогда Румыния или Болгария. Цены на недвиж, такие как в Киеве, но страны НАТО и ЕС. Уже сейчас многие люди там покупают кв. и вывозят детей 15+, пока выпускают. А то скоро уже и 16+ закроют границу.
Роги ріелтора що продає болгарські халупи сильно стирчать. Тонше треба працювати
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