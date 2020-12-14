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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12148121491215012151>
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:31

  Игорь Алексеевич написав:Ждём 25год и 25% с продажи.
Инвестировать теперь в недвиж. в Киеве становится не выгодно.
Лучше тогда Румыния или Болгария. Цены на недвиж, такие как в Киеве, но страны НАТО и ЕС. Уже сейчас многие люди там покупают кв. и вывозят детей 15+, пока выпускают. А то скоро уже и 16+ закроют границу.

Какие 25% ещё???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:Ждём 25год и 25% с продажи.
Инвестировать теперь в недвиж. в Киеве становится не выгодно.
Лучше тогда Румыния или Болгария. Цены на недвиж, такие как в Киеве, но страны НАТО и ЕС. Уже сейчас многие люди там покупают кв. и вывозят детей 15+, пока выпускают. А то скоро уже и 16+ закроют границу.
Роги ріелтора що продає болгарські халупи сильно стирчать. Тонше треба працювати
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:32

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Представляю какой там ремонт будет в подарок
Наверно сток-бомж-стайл от Трибеки покажется "скрытыми плитусАми"
До войны там ОП КАН почём продавал готовое?
та то все віденськи вологі мрії
в тому переоціненому гламурному мурашнику в дупі Нивок в принципі не може бути такої ціни за метр з ремонтом, навіть самим бюджетним

я ж вже тут писав - навіть в сраній Республіці за окружною ціни з ремонтом вже вищі за перші черги НЛ (бо там вже ремонтики немодні) і цілком співставні з цінами ФК2

і ще - люди, а особливо недосвідчена молодь при виборі дуже часто, особливо під впливом емоцій і агресивного маркетингу надрочених на це продажників, обирають неправильні пріорітети, а потім зʼясовується, що всі ті гламурні опції та інстаграмні ландшафти не дуже то і потрібні, особливо коли всюди вже заселфишся і здивуєш усіх знайомих, а от стіни з газоблоку без натяку на шумоізоляцію, шалена щільність, замаскована модними фасадами і ландшафтним дизайном, дупа з локацією і логістикою, оточуючи депресивні квартали з аборігенами, які вільно проникають на «закриту» теріторію, залишаться з тобою назавжди разом з необхідністю за весь цей гламур платити

та й діти дуже швидко ростуть і після прогулянок з колисками і дитячих басейнів швидко зʼявляються потреби, які ані на теріторії, ані в прилеглій місцевості задовольнити неможливо, а з логістикою повна дупа нікуди і ніколи вже не подінеться

он КТ - найкраща тому всьому ілюстрація

і взагалі концепція закритого жк і «міста в місті» - це величезна помилка і тупик, в який забудовники вже встигли загнати чимало оленів

З оцінкою КТ згодний на 100%. ФК - інша справа. По-перше локація краща, навіть якщо б це і не був ФК. По-друге: ФК це зовсім інший рівень. І тут я готовий погодитись з Ніконовим - такий рівень це дуже добре навіть для західноєвропейських столиць. Для Києва - це далеке майбутнє. "Прекрасний Київ майбутнього".
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:35

  барабашов написав:
  Игорь Алексеевич написав:Ждём 25год и 25% с продажи.
Инвестировать теперь в недвиж. в Киеве становится не выгодно.
Лучше тогда Румыния или Болгария. Цены на недвиж, такие как в Киеве, но страны НАТО и ЕС. Уже сейчас многие люди там покупают кв. и вывозят детей 15+, пока выпускают. А то скоро уже и 16+ закроют границу.

Какие 25% ещё???
С продажи. Если у вас одна квартира, которой больше трёх лет, то это не инвестиции, а ваши потребности. Для такой инвестиции, продажа раз в три года, то ничего не меняется))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 23 гру, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:38

  Игорь Алексеевич написав:
  барабашов написав:
  Игорь Алексеевич написав:Ждём 25год и 25% с продажи.
Инвестировать теперь в недвиж. в Киеве становится не выгодно.
Лучше тогда Румыния или Болгария. Цены на недвиж, такие как в Киеве, но страны НАТО и ЕС. Уже сейчас многие люди там покупают кв. и вывозят детей 15+, пока выпускают. А то скоро уже и 16+ закроют границу.

Какие 25% ещё???
С продажи. Если у вас одна квартира, кот орой больше трёх лет, то это не инвестиции, а ваши потребности.

Нерухомість в Україні не можна продавати. Тільки купувати, тримати і чекати іксів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:42

  airmax78 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  барабашов написав:Какие 25% ещё???
С продажи. Если у вас одна квартира, кот орой больше трёх лет, то это не инвестиции, а ваши потребности.

Нерухомість в Україні не можна продавати. Тільки купувати, тримати і чекати іксів.

Тільки не кажіть що Ви ще одну в Києві надумали собі купити...
Після кожної Вашої покупки чорні лебеді прилітали все більші і більші. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Нерухомість в Україні не можна продавати. Тільки купувати, тримати і чекати іксів.
Молится на недвиж.)) Это всё равно, что постоянно ездить на одной машине и надеятся, что она станет рэтро автомобилем, когда водителю будет под 80 и он готовится к полётам к звёздам))
Или покупать одну хрущ квартиру каждый год и продавать потом раз в три года? Там ещё есть новшество в инвестиции в новострои и их продажи. Поэтому готовим налоги и схемы для покупателей недвиж., которые постоянно перепуганные, но хотят дешевле купить))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 23 гру, 2024 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:46

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:
  Игорь Алексеевич написав:С продажи. Если у вас одна квартира, кот орой больше трёх лет, то это не инвестиции, а ваши потребности.

Нерухомість в Україні не можна продавати. Тільки купувати, тримати і чекати іксів.

Тільки не кажіть що Ви ще одну в Києві надумали собі купити...
Після кожної Вашої покупки чорні лебеді прилітали все більші і більші. :mrgreen:

Хочу Рибальський, але зупиняє невизначеність із станцією каякінгу: біля якого будинку вони її влаштують і головне - коли. Ну і ціна. Все ще хотів би па1000 за метр. Ну, добре, з врахуванням інфляції долару за цей час - па1200 за метр.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Нерухомість в Україні не можна продавати. Тільки купувати, тримати і чекати іксів.

Тільки не кажіть що Ви ще одну в Києві надумали собі купити...
Після кожної Вашої покупки чорні лебеді прилітали все більші і більші. :mrgreen:

Хочу Рибальський, але зупиняє невизначеність із станцією каякінгу: біля якого будинку вони її влаштують і головне - коли. Ну і ціна. Все ще хотів би па1000 за метр. Ну, добре, з врахуванням інфляції долару за цей час - па1200 за метр.
Беріть весь ЖК. І ОСББ контролюватимете. Буде дохідний мікрорайон з жорстким контролем порядку. Серце Києва майбутнього
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:49

  Игорь Алексеевич написав:
  airmax78 написав:Нерухомість в Україні не можна продавати. Тільки купувати, тримати і чекати іксів.
Молится на недвиж.)) Это всё равно, что постоянно ездить на одной машине и надеятся, что она станет рэтро автомобилем, когда водителю будет под 80 и он готовится к полётам к звёздам))

Ніт. Їздити на одній і тій самій автівці - це нормально, якщо вона не потребує набагато більше часу на обслуговування і не ламається. Звичка селф-мейд мільярдерів.
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