kingkongovets написав:

барабашов написав: Представляю какой там ремонт будет в подарок

Наверно сток-бомж-стайл от Трибеки покажется "скрытыми плитусАми"

До войны там ОП КАН почём продавал готовое?

та то все віденськи вологі мріїв тому переоціненому гламурному мурашнику в дупі Нивок в принципі не може бути такої ціни за метр з ремонтом, навіть самим бюджетнимя ж вже тут писав - навіть в сраній Республіці за окружною ціни з ремонтом вже вищі за перші черги НЛ (бо там вже ремонтики немодні) і цілком співставні з цінами ФК2і ще - люди, а особливо недосвідчена молодь при виборі дуже часто, особливо під впливом емоцій і агресивного маркетингу надрочених на це продажників, обирають неправильні пріорітети, а потім зʼясовується, що всі ті гламурні опції та інстаграмні ландшафти не дуже то і потрібні, особливо коли всюди вже заселфишся і здивуєш усіх знайомих, а от стіни з газоблоку без натяку на шумоізоляцію, шалена щільність, замаскована модними фасадами і ландшафтним дизайном, дупа з локацією і логістикою, оточуючи депресивні квартали з аборігенами, які вільно проникають на «закриту» теріторію, залишаться з тобою назавжди разом з необхідністю за весь цей гламур платитита й діти дуже швидко ростуть і після прогулянок з колисками і дитячих басейнів швидко зʼявляються потреби, які ані на теріторії, ані в прилеглій місцевості задовольнити неможливо, а з логістикою повна дупа нікуди і ніколи вже не подінетьсяон КТ - найкраща тому всьому ілюстраціяі взагалі концепція закритого жк і «міста в місті» - це величезна помилка і тупик, в який забудовники вже встигли загнати чимало оленів