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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 гру, 2024 19:52
Faceless написав:
Беріть весь ЖК. І ОСББ контролюватимете. Буде дохідний мікрорайон з жорстким контролем порядку. Серце Києва майбутнього
Не міжу. В мене його відіжмуть. Запитають де ти був з березня 2022 по ... Я відповім - у відрядженні. І отримаю тумака в свою інтелігентну пику. А потім і мікрорайон відіжмуть.
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airmax78
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:58
airmax78 написав: Faceless написав:
Беріть весь ЖК. І ОСББ контролюватимете. Буде дохідний мікрорайон з жорстким контролем порядку. Серце Києва майбутнього
Не міжу. В мене його відіжмуть. Запитають де ти був з березня 2022 по ... Я відповім - у відрядженні. І отримаю тумака в свою інтелігентну пику. А потім і мікрорайон відіжмуть.
На юрособу звісно купуйте. Юрособу не спитають
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Faceless
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