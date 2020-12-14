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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12148121491215012151
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:52

  Faceless написав:Беріть весь ЖК. І ОСББ контролюватимете. Буде дохідний мікрорайон з жорстким контролем порядку. Серце Києва майбутнього

Не міжу. В мене його відіжмуть. Запитають де ти був з березня 2022 по ... Я відповім - у відрядженні. І отримаю тумака в свою інтелігентну пику. А потім і мікрорайон відіжмуть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Faceless написав:Беріть весь ЖК. І ОСББ контролюватимете. Буде дохідний мікрорайон з жорстким контролем порядку. Серце Києва майбутнього

Не міжу. В мене його відіжмуть. Запитають де ти був з березня 2022 по ... Я відповім - у відрядженні. І отримаю тумака в свою інтелігентну пику. А потім і мікрорайон відіжмуть.
На юрособу звісно купуйте. Юрособу не спитають
Faceless
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