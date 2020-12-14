Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 гру, 2024 19:52
Faceless написав:
Беріть весь ЖК. І ОСББ контролюватимете. Буде дохідний мікрорайон з жорстким контролем порядку. Серце Києва майбутнього
Не міжу. В мене його відіжмуть. Запитають де ти був з березня 2022 по ... Я відповім - у відрядженні. І отримаю тумака в свою інтелігентну пику. А потім і мікрорайон відіжмуть.
airmax78
Повідомлень: 43152
З нами з: 25.10.12
Подякував: 979 раз.
Подякували: 5328 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 23 гру, 2024 19:58
airmax78 написав: Faceless написав:
Беріть весь ЖК. І ОСББ контролюватимете. Буде дохідний мікрорайон з жорстким контролем порядку. Серце Києва майбутнього
Не міжу. В мене його відіжмуть. Запитають де ти був з березня 2022 по ... Я відповім - у відрядженні. І отримаю тумака в свою інтелігентну пику. А потім і мікрорайон відіжмуть.
На юрособу звісно купуйте. Юрособу не спитають
Faceless
Модератор
Повідомлень: 35782
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8102 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Пон 23 гру, 2024 22:28
для загальної освіти, дуже рекомендую тим, кого дійсно цікавить розвиток міста і справжні причини його проблем
https://youtu.be/w9aVfv4IBCw?si=j0-vpApx5II15Apd
kingkongovets
Повідомлень: 11504
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2691 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
25122
16772009
1374
5483775
Нед 08 вер, 2024 22:41 Frant
3
57532
Пон 11 жов, 2021 18:05 _Klim