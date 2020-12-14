Не міжу. В мене його відіжмуть. Запитають де ти був з березня 2022 по ... Я відповім - у відрядженні. І отримаю тумака в свою інтелігентну пику. А потім і мікрорайон відіжмуть.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:52
Не міжу. В мене його відіжмуть. Запитають де ти був з березня 2022 по ... Я відповім - у відрядженні. І отримаю тумака в свою інтелігентну пику. А потім і мікрорайон відіжмуть.
Додано: Пон 23 гру, 2024 19:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На юрособу звісно купуйте. Юрособу не спитають
Додано: Пон 23 гру, 2024 22:28
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
для загальної освіти, дуже рекомендую тим, кого дійсно цікавить розвиток міста і справжні причини його проблем
Додано: Вів 24 гру, 2024 04:03
Ввімкнув відос, побачив Мосейчучку. Блеванув. Вимкнув. 😎
Додано: Вів 24 гру, 2024 08:19
Насправді причина київських проблем - одна.
Тупість, неграмотність і жадібність українських чиновників.
Нездатність керувати чимось більшим, ніж сільський клуб.
Сотні, можливо тисячі недобудів, хаотична забудова, відсутність мостів і автокорки, падіння рівня освіти, тотальна корупція всіх ланок управління - проблеми, які просто ріжуть очі.
Але ніяк не вирішуються вже 33 роки.
Чекаємо, доки прийде нова влада і масово депортує українських чиновників туди, до тюлєнів?
Вони давно заслужили.
Додано: Вів 24 гру, 2024 08:27
Недобуди Рибальського - пам'ятники самостійної бесхозяйствєнності і дерибану.
Так само, як десятки циклопічних закинутих споруд біля іподрому, Дарницької площі, Троєшини та інших місць.
Додано: Вів 24 гру, 2024 11:09
Я пересилив скабєєву і в страшних родових потугах подивився.
Так, я вважаю ніконова і кан великими.
Але кожна відповідь- глибока вимушена брехня. Прийти до волчари бізнесмена і задавати такі наівні питання. Можна тільки заздрить ніконову у вмінні вигадати переконливі історії для широких мас.
Додано: Вів 24 гру, 2024 11:21
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