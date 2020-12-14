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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12149121501215112152>
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:52

  Faceless написав:Беріть весь ЖК. І ОСББ контролюватимете. Буде дохідний мікрорайон з жорстким контролем порядку. Серце Києва майбутнього

Не міжу. В мене його відіжмуть. Запитають де ти був з березня 2022 по ... Я відповім - у відрядженні. І отримаю тумака в свою інтелігентну пику. А потім і мікрорайон відіжмуть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Faceless написав:Беріть весь ЖК. І ОСББ контролюватимете. Буде дохідний мікрорайон з жорстким контролем порядку. Серце Києва майбутнього

Не міжу. В мене його відіжмуть. Запитають де ти був з березня 2022 по ... Я відповім - у відрядженні. І отримаю тумака в свою інтелігентну пику. А потім і мікрорайон відіжмуть.
На юрособу звісно купуйте. Юрособу не спитають
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:28

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

для загальної освіти, дуже рекомендую тим, кого дійсно цікавить розвиток міста і справжні причини його проблем

https://youtu.be/w9aVfv4IBCw?si=j0-vpApx5II15Apd
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 04:03

  kingkongovets написав:для загальної освіти, дуже рекомендую тим, кого дійсно цікавить розвиток міста і справжні причини його проблем

https://youtu.be/w9aVfv4IBCw?si=j0-vpApx5II15Apd

Ввімкнув відос, побачив Мосейчучку. Блеванув. Вимкнув. 😎
Bolt
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 08:19

  kingkongovets написав:для загальної освіти, дуже рекомендую тим, кого дійсно цікавить розвиток міста і справжні причини його проблем

Насправді причина київських проблем - одна.
Тупість, неграмотність і жадібність українських чиновників.
Нездатність керувати чимось більшим, ніж сільський клуб.
Сотні, можливо тисячі недобудів, хаотична забудова, відсутність мостів і автокорки, падіння рівня освіти, тотальна корупція всіх ланок управління - проблеми, які просто ріжуть очі.
Але ніяк не вирішуються вже 33 роки.
Чекаємо, доки прийде нова влада і масово депортує українських чиновників туди, до тюлєнів?
Вони давно заслужили.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 08:27

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:Тільки не кажіть що Ви ще одну в Києві надумали собі купити...
Після кожної Вашої покупки чорні лебеді прилітали все більші і більші. :mrgreen:

Хочу Рибальський, але зупиняє невизначеність із станцією каякінгу: біля якого будинку вони її влаштують і головне - коли. Ну і ціна. Все ще хотів би па1000 за метр. Ну, добре, з врахуванням інфляції долару за цей час - па1200 за метр.

Недобуди Рибальського - пам'ятники самостійної бесхозяйствєнності і дерибану.
Так само, як десятки циклопічних закинутих споруд біля іподрому, Дарницької площі, Троєшини та інших місць.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 11:09

  Bolt написав:
  kingkongovets написав:для загальної освіти, дуже рекомендую тим, кого дійсно цікавить розвиток міста і справжні причини його проблем

https://youtu.be/w9aVfv4IBCw?si=j0-vpApx5II15Apd

Ввімкнув відос, побачив Мосейчучку. Блеванув. Вимкнув. 😎

Я пересилив скабєєву і в страшних родових потугах подивився.
Так, я вважаю ніконова і кан великими.
Але кожна відповідь- глибока вимушена брехня. Прийти до волчари бізнесмена і задавати такі наівні питання. Можна тільки заздрить ніконову у вмінні вигадати переконливі історії для широких мас.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 11:21

  Frant написав:Насправді причина київських проблем - одна.
Тупість, неграмотність і жадібність українських чиновників.
так это не одна а три!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 13:03

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Насправді причина київських проблем - одна.
Тупість, неграмотність і жадібність українських чиновників.
так это не одна а три!

Проблема одна.
Укро-чиновники.
Половину треба відправити туди, до тюленів.
Решті - ваести за корупцію 10+ років з конфіскацією.
Решта запрацюють норм.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 13:32

  Бетон написав:
  Bolt написав:
  kingkongovets написав:для загальної освіти, дуже рекомендую тим, кого дійсно цікавить розвиток міста і справжні причини його проблем

https://youtu.be/w9aVfv4IBCw?si=j0-vpApx5II15Apd

Ввімкнув відос, побачив Мосейчучку. Блеванув. Вимкнув. 😎

Я пересилив скабєєву і в страшних родових потугах подивився.
Так, я вважаю ніконова і кан великими.
Але кожна відповідь- глибока вимушена брехня. Прийти до волчари бізнесмена і задавати такі наівні питання. Можна тільки заздрить ніконову у вмінні вигадати переконливі історії для широких мас.

А можно по полочкам - где и как соврал и какая там правда? Начнём с цены сотки - 300000 - в центре.
барабашов
 
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