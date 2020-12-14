Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:для загальної освіти, дуже рекомендую тим, кого дійсно цікавить розвиток міста і справжні причини його проблем
Насправді причина київських проблем - одна. Тупість, неграмотність і жадібність українських чиновників. Нездатність керувати чимось більшим, ніж сільський клуб. Сотні, можливо тисячі недобудів, хаотична забудова, відсутність мостів і автокорки, падіння рівня освіти, тотальна корупція всіх ланок управління - проблеми, які просто ріжуть очі. Але ніяк не вирішуються вже 33 роки. Чекаємо, доки прийде нова влада і масово депортує українських чиновників туди, до тюлєнів? Вони давно заслужили.
_Mykola_ написав:Тільки не кажіть що Ви ще одну в Києві надумали собі купити... Після кожної Вашої покупки чорні лебеді прилітали все більші і більші.
Хочу Рибальський, але зупиняє невизначеність із станцією каякінгу: біля якого будинку вони її влаштують і головне - коли. Ну і ціна. Все ще хотів би па1000 за метр. Ну, добре, з врахуванням інфляції долару за цей час - па1200 за метр.
Недобуди Рибальського - пам'ятники самостійної бесхозяйствєнності і дерибану. Так само, як десятки циклопічних закинутих споруд біля іподрому, Дарницької площі, Троєшини та інших місць.
Ввімкнув відос, побачив Мосейчучку. Блеванув. Вимкнув. 😎
Я пересилив скабєєву і в страшних родових потугах подивився. Так, я вважаю ніконова і кан великими. Але кожна відповідь- глибока вимушена брехня. Прийти до волчари бізнесмена і задавати такі наівні питання. Можна тільки заздрить ніконову у вмінні вигадати переконливі історії для широких мас.
Ввімкнув відос, побачив Мосейчучку. Блеванув. Вимкнув. 😎
Я пересилив скабєєву і в страшних родових потугах подивився. Так, я вважаю ніконова і кан великими. Але кожна відповідь- глибока вимушена брехня. Прийти до волчари бізнесмена і задавати такі наівні питання. Можна тільки заздрить ніконову у вмінні вигадати переконливі історії для широких мас.
А можно по полочкам - где и как соврал и какая там правда? Начнём с цены сотки - 300000 - в центре.