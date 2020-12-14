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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12149121501215112152
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:46

  барабашов написав:
  Бетон написав:
  Bolt написав:для загальної освіти, дуже рекомендую тим, кого дійсно цікавить розвиток міста і справжні причини його проблем

https://youtu.be/w9aVfv4IBCw?si=j0-vpApx5II15Apd
Ввімкнув відос, побачив Мосейчучку. Блеванув. Вимкнув. 😎

Я пересилив скабєєву і в страшних родових потугах подивився.
Так, я вважаю ніконова і кан великими.
Але кожна відповідь- глибока вимушена брехня. Прийти до волчари бізнесмена і задавати такі наівні питання. Можна тільки заздрить ніконову у вмінні вигадати переконливі історії для широких мас.

А можно по полочкам - где и как соврал и какая там правда? Начнём с цены сотки - 300000 - в центре.

Мой напарник, архитектор, пересекался с ним.
Никонов- деспотичный, крутой, псих. Это всё.
Грязная подноготная, начиная от вечной текучки, заканчивая покупкой исторических зданий и бизнеса за бугром - здесь лишнее.
Ты реально веришь, например, что он просто не хочет строить в Европе?
Таких бандитов туда и близко не пустят
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 24 гру, 2024 14:53, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:52

  kingkongovets написав:
барабашов написав:А можно по полочкам - где и как соврал и какая там правда? Начнём с цены сотки - 300000 - в центре.
ти не того питаєш, звідки йому це знати?)
людина вважала, що «у кана немає жодної нормальної локації» - про що там далі розмовляти взагалі?

зи: там до речі дуже цікавий інсайд про початок реалізації проєкта на Маккейна в кінці, це, на мій погляд, найцікавіше зі всього півторагодинного інтервʼю

Правильно, спрашивай у щанувальника скабеевой. Там темныкы у него))
Он все свои знания берёт из тик тока, это типа инсайды.
Я тоже могу начать разоблачать. Я тебя не трогаю потому что ты мне лайки ставишь в тик токе. Спасибо кстати
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 15:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати реестры и правда удалили.
Сделок нет. Инфа с парк лейн.
Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 15:56

  Бетон написав:Кстати реестры и правда удалили.
Сделок нет. Инфа с парк лейн.
Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?

Снигермйцы с Банковой ломанули базы???
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 16:27

  Бетон написав:Кстати реестры и правда удалили.
Сделок нет. Инфа с парк лейн.
Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?



Як з продажом та купівлею авто з пробігом...
Slon_Nosov
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