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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 гру, 2024 14:46
барабашов написав: Бетон написав:
Я пересилив скабєєву і в страшних родових потугах подивився.
Так, я вважаю ніконова і кан великими.
Але кожна відповідь- глибока вимушена брехня. Прийти до волчари бізнесмена і задавати такі наівні питання. Можна тільки заздрить ніконову у вмінні вигадати переконливі історії для широких мас.
А можно по полочкам - где и как соврал и какая там правда? Начнём с цены сотки - 300000 - в центре.
Мой напарник, архитектор, пересекался с ним.
Никонов- деспотичный, крутой, псих. Это всё.
Грязная подноготная, начиная от вечной текучки, заканчивая покупкой исторических зданий и бизнеса за бугром - здесь лишнее.
Ты реально веришь, например, что он просто не хочет строить в Европе?
Таких бандитов туда и близко не пустят
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 24 гру, 2024 14:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 14:52
kingkongovets написав:
барабашов написав:А можно по полочкам - где и как соврал и какая там правда? Начнём с цены сотки - 300000 - в центре.
ти не того питаєш, звідки йому це знати?)
людина вважала, що «у кана немає жодної нормальної локації» - про що там далі розмовляти взагалі?
зи: там до речі дуже цікавий інсайд про початок реалізації проєкта на Маккейна в кінці, це, на мій погляд, найцікавіше зі всього півторагодинного інтервʼю
Правильно, спрашивай у щанувальника скабеевой. Там темныкы у него))
Он все свои знания берёт из тик тока, это типа инсайды.
Я тоже могу начать разоблачать. Я тебя не трогаю потому что ты мне лайки ставишь в тик токе. Спасибо кстати
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Додано: Вів 24 гру, 2024 15:46
Кстати реестры и правда удалили.
Сделок нет. Инфа с парк лейн.
Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?
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Бетон
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Додано: Вів 24 гру, 2024 15:56
Бетон написав:
Кстати реестры и правда удалили.
Сделок нет. Инфа с парк лейн.
Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?
Снигермйцы с Банковой ломанули базы???
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барабашов
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Додано: Вів 24 гру, 2024 16:27
Бетон написав:
Кстати реестры и правда удалили.
Сделок нет. Инфа с парк лейн.
Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?
Як з продажом та купівлею авто з пробігом...
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Slon_Nosov
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Додано: Вів 24 гру, 2024 18:01
kingkongovets написав:
барабашов написав:А можно по полочкам - где и как соврал и какая там правда? Начнём с цены сотки - 300000 - в центре.
ти не того питаєш, звідки йому це знати?)
людина вважала, що «у кана немає жодної нормальної локації» - про що там далі розмовляти взагалі?
зи: там до речі дуже цікавий інсайд про початок реалізації проєкта на Маккейна в кінці, це, на мій погляд, найцікавіше зі всього півторагодинного інтервʼю
Отак читаєш форум грубі роки, маєш чувака за гуру київської нерухомості. І тут херак - інсайд з інтервʼю скабєєвої))) Та той інсайд в зубах місяцями носять всі шанувальники централпарку) Хоча і кейс про здачу в тетрісі, який гуляє тіктоком теж показовий)
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gonchik74
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Додано: Вів 24 гру, 2024 18:29
gonchik74 написав:Отак читаєш форум грубі роки, маєш чувака за гуру київської нерухомості. І тут херак - інсайд з інтервʼю скабєєвої))) Та той інсайд в зубах місяцями носять всі шанувальники централпарку) Хоча і кейс про здачу в тетрісі, який гуляє тіктоком теж показовий)
якщо ви не побачили в інтервʼю нічого окрім персони мосійчучки - це виключно ваші проблеми
чи може ви вже знали, що КАН на Маккейна почав будувати щось окрім школи? бо наприклад я не знав, а я цікавлюсь, до речі Пєрвий як виявилось теж
щодо кейса з орендою в тетрісі - маєте щось заперечити? я десь збрехав?
давайте без оцієї рефлексії - де саме я брехав, або був неправий?
я завжди приводжу посилання на джерела якщо вони є, а ось як до цієї інфи ставитись кожен має вирішувати сам
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kingkongovets
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Додано: Вів 24 гру, 2024 21:04
kingkongovets написав:
що КАН на Маккейна почав будувати щось окрім школи
Та вони до війни почали ще, потім призупинили через війну, зараз певно продовжили
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foxluck
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Додано: Вів 24 гру, 2024 21:12
foxluck написав: kingkongovets написав:
що КАН на Маккейна почав будувати щось окрім школи
Та вони до війни почали ще, потім призупинили через війну, зараз певно продовжили
до війни вони почали школу, біля Філатова, а решта ділянки стояла вільна
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Додано: Вів 24 гру, 2024 21:50
Slon_Nosov написав: Бетон написав:
Кстати реестры и правда удалили.
Сделок нет. Инфа с парк лейн.
Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?
Як з продажом та купівлею авто з пробігом...
відкрити фоп теж не працює.
чому юристи жахають цим фопом? типу якщо хочеш загреміти в окоп, то відкривай?
треба хату посольству здать з податками, як тут люблять докорять - чого не платиш
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