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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12150121511215212153
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 09:11

  kingkongovets написав:
gonchik74 написав:Отак читаєш форум грубі роки, маєш чувака за гуру київської нерухомості. І тут херак - інсайд з інтервʼю скабєєвої))) Та той інсайд в зубах місяцями носять всі шанувальники централпарку) Хоча і кейс про здачу в тетрісі, який гуляє тіктоком теж показовий)
якщо ви не побачили в інтервʼю нічого окрім персони мосійчучки - це виключно ваші проблеми
чи може ви вже знали, що КАН на Маккейна почав будувати щось окрім школи? бо наприклад я не знав, а я цікавлюсь, до речі Пєрвий як виявилось теж
щодо кейса з орендою в тетрісі - маєте щось заперечити? я десь збрехав?

давайте без оцієї рефлексії - де саме я брехав, або був неправий?

я завжди приводжу посилання на джерела якщо вони є, а ось як до цієї інфи ставитись кожен має вирішувати сам

Пан некорумпований нечиновник -в курсі, що в країні йде війна?
Що від крєпкіх бесхозяйствєнніков і московської орди - втекла третина населення бувшої території УРСР?
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 09:16

  Бетон написав:
  Slon_Nosov написав:
  Бетон написав:Кстати реестры и правда удалили.
Сделок нет. Инфа с парк лейн.
Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?



Як з продажом та купівлею авто з пробігом...

відкрити фоп теж не працює.
чому юристи жахають цим фопом? типу якщо хочеш загреміти в окоп, то відкривай?
треба хату посольству здать з податками, як тут люблять докорять - чого не платиш

Тут какие то небожителі общаются?
Один советует квартиру за 4500 дол/мес, другой пытается впарить свой неликвид какому то посольству.

Ребята, вы чего?
Уже забыли, что средняя зарплата на руки на этой территории аж 400 дол/мес?
Забыли, что война идёт?
И что крепкие бесхозяйственники-коррупционеры показали себя во время войны никудышним образом?
Безракетные клоуны и проепыватели территорий и атомных станций. :mrgreen:

Ждём Трампа, может он, открутит хвост самостийным орлам-саботажникам.
Если он этого не сделает, то Путин открутит им голову.
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