kingkongovets написав:якщо ви не побачили в інтервʼю нічого окрім персони мосійчучки - це виключно ваші проблемиgonchik74 написав:Отак читаєш форум грубі роки, маєш чувака за гуру київської нерухомості. І тут херак - інсайд з інтервʼю скабєєвої))) Та той інсайд в зубах місяцями носять всі шанувальники централпарку) Хоча і кейс про здачу в тетрісі, який гуляє тіктоком теж показовий)
чи може ви вже знали, що КАН на Маккейна почав будувати щось окрім школи? бо наприклад я не знав, а я цікавлюсь, до речі Пєрвий як виявилось теж
щодо кейса з орендою в тетрісі - маєте щось заперечити? я десь збрехав?
давайте без оцієї рефлексії - де саме я брехав, або був неправий?
я завжди приводжу посилання на джерела якщо вони є, а ось як до цієї інфи ставитись кожен має вирішувати сам
Пан некорумпований нечиновник -в курсі, що в країні йде війна?
Що від крєпкіх бесхозяйствєнніков і московської орди - втекла третина населення бувшої території УРСР?