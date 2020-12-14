Бетон написав:
відкрити фоп теж не працює.
чому юристи жахають цим фопом? типу якщо хочеш загреміти в окоп, то відкривай?
треба хату посольству здать з податками, як тут люблять докорять - чого не платиш
Тут какие то небожителі общаются?
Один советует квартиру за 4500 дол/мес, другой пытается впарить свой неликвид какому то посольству.
Ребята, вы чего?
Уже забыли, что средняя зарплата на руки на этой территории аж 400 дол/мес?
Забыли, что война идёт?
И что крепкие бесхозяйственники-коррупционеры показали себя во время войны никудышним образом?
Безракетные клоуны и проепыватели территорий и атомных станций.
Ждём Трампа, может он, подкрутит хвост самостийным орлам-саботажникам.
Если он этого не сделает, то Путин открутит им голову.