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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12150121511215212153
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:10

  Бетон написав:
  Slon_Nosov написав:
  Бетон написав:Кстати реестры и правда удалили.
Сделок нет. Инфа с парк лейн.
Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?



Як з продажом та купівлею авто з пробігом...

відкрити фоп теж не працює.
чому юристи жахають цим фопом? типу якщо хочеш загреміти в окоп, то відкривай?
треба хату посольству здать з податками, як тут люблять докорять - чого не платиш

Тут какие то небожителі общаются?
Один советует квартиру за 4500 дол/мес, другой пытается впарить свой неликвид какому то посольству.

Ребята, вы чего?
Уже забыли, что средняя зарплата на руки на этой территории аж 400 дол/мес?
Забыли, что война идёт?
И что крепкие бесхозяйственники-коррупционеры показали себя во время войны никудышним образом?
Безракетные клоуны и проепыватели территорий и атомных станций. :mrgreen:

Ждём Трампа, может он, подкрутит хвост самостийным орлам-саботажникам.
Если он этого не сделает, то Путин открутит им голову.
Frant
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