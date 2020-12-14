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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12150121511215212153
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:10

  Бетон написав:
  Slon_Nosov написав:
  Бетон написав:Кстати реестры и правда удалили.
Сделок нет. Инфа с парк лейн.
Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?



Як з продажом та купівлею авто з пробігом...

відкрити фоп теж не працює.
чому юристи жахають цим фопом? типу якщо хочеш загреміти в окоп, то відкривай?
треба хату посольству здать з податками, як тут люблять докорять - чого не платиш

Тут какие то небожителі общаются?
Один советует квартиру за 4500 дол/мес, другой пытается впарить свой неликвид какому то посольству.

Ребята, вы чего?
Уже забыли, что средняя зарплата на руки на этой территории аж 400 дол/мес?
Забыли, что война идёт?
И что крепкие бесхозяйственники-коррупционеры показали себя во время войны никудышним образом?
Безракетные клоуны и проепыватели территорий и атомных станций. :mrgreen:

Ждём Трампа, может он, подкрутит хвост самостийным орлам-саботажникам.
Если он этого не сделает, то Путин открутит им голову.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:11

  Frant написав:
  Бетон написав:
  Slon_Nosov написав:[quo


Як з продажом та купівлею авто з пробігом...

відкрити фоп теж не працює.
чому юристи жахають цим фопом? типу якщо хочеш загреміти в окоп, то відкривай?
треба хату посольству здать з податками, як тут люблять докорять - чого не платиш

Тут какие то небожителі общаются?
Один советует квартиру за 4500 дол/мес, другой пытается впарить свой неликвид какому то посольству.

Ребята, вы чего?
Уже забыли, что средняя зарплата на руки на этой территории аж 400 дол/мес?
Забыли, что война идёт?
И что крепкие бесхозяйственники-коррупционеры показали себя во время войны никудышним образом?
Безракетные клоуны и проепыватели территорий и атомных станций. :mrgreen:

Ждём Трампа, может он, подкрутит хвост самостийным орлам-саботажникам.
Если он этого не сделает, то Путин открутит им голову.

Я навіть знаю, як виглядає квартира за 4, 5 кує /міс
https://www.facebook.com/10006256661377 ... 899088755/
Bolt
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:00

  Frant написав:
  Бетон написав:
  Slon_Nosov"[quote="5802606:Бетон написав:Кстати реестры и правда удалили.
Сделок нет. Инфа с парк лейн.
Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?



Як з продажом та купівлею авто з пробігом...

відкрити фоп теж не працює.
чому юристи жахають цим фопом? типу якщо хочеш загреміти в окоп, то відкривай?
треба хату посольству здать з податками, як тут люблять докорять - чого не платиш

Тут какие то небожителі общаются?
Один советует квартиру за 4500 дол/мес, другой пытается впарить свой неликвид какому то посольству.

Ребята, вы чего?
Уже забыли, что средняя зарплата на руки на этой территории аж 400 дол/мес?
Забыли, что война идёт?
И что крепкие бесхозяйственники-коррупционеры показали себя во время войны никудышним образом?
Безракетные клоуны и проепыватели территорий и атомных станций. :mrgreen:

Ждём Трампа, может он, подкрутит хвост самостийным орлам-саботажникам.
Если он этого не сделает, то Путин открутит им голову.[/quote]
Добре, що є розумний та порядний господарник Франт. Вся надія краіни тільки на нього.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:01

  Frant"[quote="5802709:Бетон[quote="5802615:Slon_Nosov"[quote="5802606:Бетон написав:Кстати реестры и правда удалили.
Сделок нет. Инфа с парк лейн.
Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?



Як з продажом та купівлею авто з пробігом...[/quote]
відкрити фоп теж не працює.
чому юристи жахають цим фопом? типу якщо хочеш загреміти в окоп, то відкривай?
треба хату посольству здать з податками, як тут люблять докорять - чого не платиш[/quote]
Тут какие то небожителі общаются?
Один советует квартиру за 4500 дол/мес, другой пытается впарить свой неликвид какому то посольству.

Ребята, вы чего?
Уже забыли, что средняя зарплата на руки на этой территории аж 400 дол/мес?
Забыли, что война идёт?
И что крепкие бесхозяйственники-коррупционеры показали себя во время войны никудышним образом?
Безракетные клоуны и проепыватели территорий и атомных станций. :mrgreen:

Ждём Трампа, может он, подкрутит хвост самостийным орлам-саботажникам.
Если он этого не сделает, то Путин открутит им голову.[/quote]
Добре, що є розумний та порядний господарник Франт. Вся надія краіни тільки на нього.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:01

  Бетон написав:Вчера сгорело дофига автомобилей.
По логике разных экспертов, по их аналогии с недвижимостью, должны рухнуть в стоимости машины.

Стоимость новых автомобилей часто выше стоимости квартир.

Сколько вчера сгорело машин? Сколько вчера сгорело квартир?

Почти все повреждённые дома и квартиры в Киеве восстановили.
Сколько восстановили автомобилей?

Автівка з роками втрачає в ціні (крім антикваріату) - до ціни металолому, нерухомість то зовсім інше)
Ну і жити в автівці - таке собі)
Ви ще нерухомість з огірками порівняйте)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:06

  Бетон написав:
  Investor_K написав:Не стрьомно купувати під час війни?

ну раз є повно дурнів, які підтримують режим, як бачимо, то чому б їм не впарювати різне лайно? вони влаштували тут табір, наробили перепусток, їздять власним мостом, отримують шарові кредити, мають по 7 ділянок в Києві

Про який режим ти говориш, лайна шматок?)
Сподіваюсь до кінця війни ти не доживеш)
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хтось вжезабанить нарешті франта?)
Бо під його учоткою вже сам товариш майор друкує)
cherchiltank
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