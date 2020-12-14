Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Кстати реестры и правда удалили. Сделок нет. Инфа с парк лейн. Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?
Як з продажом та купівлею авто з пробігом...
відкрити фоп теж не працює. чому юристи жахають цим фопом? типу якщо хочеш загреміти в окоп, то відкривай? треба хату посольству здать з податками, як тут люблять докорять - чого не платиш
Тут какие то небожителі общаются? Один советует квартиру за 4500 дол/мес, другой пытается впарить свой неликвид какому то посольству.
Ребята, вы чего? Уже забыли, что средняя зарплата на руки на этой территории аж 400 дол/мес? Забыли, что война идёт? И что крепкие бесхозяйственники-коррупционеры показали себя во время войны никудышним образом? Безракетные клоуны и проепыватели территорий и атомных станций.
Ждём Трампа, может он, подкрутит хвост самостийным орлам-саботажникам. Если он этого не сделает, то Путин открутит им голову.
відкрити фоп теж не працює. чому юристи жахають цим фопом? типу якщо хочеш загреміти в окоп, то відкривай? треба хату посольству здать з податками, як тут люблять докорять - чого не платиш
Тут какие то небожителі общаются? Один советует квартиру за 4500 дол/мес, другой пытается впарить свой неликвид какому то посольству.
Ребята, вы чего? Уже забыли, что средняя зарплата на руки на этой территории аж 400 дол/мес? Забыли, что война идёт? И что крепкие бесхозяйственники-коррупционеры показали себя во время войны никудышним образом? Безракетные клоуны и проепыватели территорий и атомных станций.
Ждём Трампа, может он, подкрутит хвост самостийным орлам-саботажникам. Если он этого не сделает, то Путин открутит им голову.
Slon_Nosov"[quote="5802606:Бетон написав:Кстати реестры и правда удалили. Сделок нет. Инфа с парк лейн. Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?
Як з продажом та купівлею авто з пробігом...
відкрити фоп теж не працює. чому юристи жахають цим фопом? типу якщо хочеш загреміти в окоп, то відкривай? треба хату посольству здать з податками, як тут люблять докорять - чого не платиш
Тут какие то небожителі общаются? Один советует квартиру за 4500 дол/мес, другой пытается впарить свой неликвид какому то посольству.
Ребята, вы чего? Уже забыли, что средняя зарплата на руки на этой территории аж 400 дол/мес? Забыли, что война идёт? И что крепкие бесхозяйственники-коррупционеры показали себя во время войны никудышним образом? Безракетные клоуны и проепыватели территорий и атомных станций.
Ждём Трампа, может он, подкрутит хвост самостийным орлам-саботажникам. Если он этого не сделает, то Путин открутит им голову.[/quote] Добре, що є розумний та порядний господарник Франт. Вся надія краіни тільки на нього.
Frant"[quote="5802709:Бетон[quote="5802615:Slon_Nosov"[quote="5802606:Бетон написав:Кстати реестры и правда удалили. Сделок нет. Инфа с парк лейн. Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?
Як з продажом та купівлею авто з пробігом...[/quote] відкрити фоп теж не працює. чому юристи жахають цим фопом? типу якщо хочеш загреміти в окоп, то відкривай? треба хату посольству здать з податками, як тут люблять докорять - чого не платиш[/quote] Тут какие то небожителі общаются? Один советует квартиру за 4500 дол/мес, другой пытается впарить свой неликвид какому то посольству.
Ребята, вы чего? Уже забыли, что средняя зарплата на руки на этой территории аж 400 дол/мес? Забыли, что война идёт? И что крепкие бесхозяйственники-коррупционеры показали себя во время войны никудышним образом? Безракетные клоуны и проепыватели территорий и атомных станций.
Ждём Трампа, может он, подкрутит хвост самостийным орлам-саботажникам. Если он этого не сделает, то Путин открутит им голову.[/quote] Добре, що є розумний та порядний господарник Франт. Вся надія краіни тільки на нього.
Investor_K написав:Не стрьомно купувати під час війни?
ну раз є повно дурнів, які підтримують режим, як бачимо, то чому б їм не впарювати різне лайно? вони влаштували тут табір, наробили перепусток, їздять власним мостом, отримують шарові кредити, мають по 7 ділянок в Києві
Про який режим ти говориш, лайна шматок?) Сподіваюсь до кінця війни ти не доживеш)