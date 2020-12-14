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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12151121521215312154>
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:10

  Бетон написав:
  Slon_Nosov написав:
  Бетон написав:Кстати реестры и правда удалили.
Сделок нет. Инфа с парк лейн.
Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?



Як з продажом та купівлею авто з пробігом...

відкрити фоп теж не працює.
чому юристи жахають цим фопом? типу якщо хочеш загреміти в окоп, то відкривай?
треба хату посольству здать з податками, як тут люблять докорять - чого не платиш

Тут какие то небожителі общаются?
Один советует квартиру за 4500 дол/мес, другой пытается впарить свой неликвид какому то посольству.

Ребята, вы чего?
Уже забыли, что средняя зарплата на руки на этой территории аж 400 дол/мес?
Забыли, что война идёт?
И что крепкие бесхозяйственники-коррупционеры показали себя во время войны никудышним образом?
Безракетные клоуны и проепыватели территорий и атомных станций. :mrgreen:

Ждём Трампа, может он, подкрутит хвост самостийным орлам-саботажникам.
Если он этого не сделает, то Путин открутит им голову.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:11

  Frant написав:
  Бетон написав:
  Slon_Nosov написав:[quo


Як з продажом та купівлею авто з пробігом...

відкрити фоп теж не працює.
чому юристи жахають цим фопом? типу якщо хочеш загреміти в окоп, то відкривай?
треба хату посольству здать з податками, як тут люблять докорять - чого не платиш

Тут какие то небожителі общаются?
Один советует квартиру за 4500 дол/мес, другой пытается впарить свой неликвид какому то посольству.

Ребята, вы чего?
Уже забыли, что средняя зарплата на руки на этой территории аж 400 дол/мес?
Забыли, что война идёт?
И что крепкие бесхозяйственники-коррупционеры показали себя во время войны никудышним образом?
Безракетные клоуны и проепыватели территорий и атомных станций. :mrgreen:

Ждём Трампа, может он, подкрутит хвост самостийным орлам-саботажникам.
Если он этого не сделает, то Путин открутит им голову.

Я навіть знаю, як виглядає квартира за 4, 5 кує /міс
https://www.facebook.com/10006256661377 ... 899088755/
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:00

  Frant написав:
  Бетон написав:
  Slon_Nosov"[quote="5802606:Бетон написав:Кстати реестры и правда удалили.
Сделок нет. Инфа с парк лейн.
Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?



Як з продажом та купівлею авто з пробігом...

відкрити фоп теж не працює.
чому юристи жахають цим фопом? типу якщо хочеш загреміти в окоп, то відкривай?
треба хату посольству здать з податками, як тут люблять докорять - чого не платиш

Тут какие то небожителі общаются?
Один советует квартиру за 4500 дол/мес, другой пытается впарить свой неликвид какому то посольству.

Ребята, вы чего?
Уже забыли, что средняя зарплата на руки на этой территории аж 400 дол/мес?
Забыли, что война идёт?
И что крепкие бесхозяйственники-коррупционеры показали себя во время войны никудышним образом?
Безракетные клоуны и проепыватели территорий и атомных станций. :mrgreen:

Ждём Трампа, может он, подкрутит хвост самостийным орлам-саботажникам.
Если он этого не сделает, то Путин открутит им голову.[/quote]
Добре, що є розумний та порядний господарник Франт. Вся надія краіни тільки на нього.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:01

  Frant"[quote="5802709:Бетон[quote="5802615:Slon_Nosov"[quote="5802606:Бетон написав:Кстати реестры и правда удалили.
Сделок нет. Инфа с парк лейн.
Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?



Як з продажом та купівлею авто з пробігом...[/quote]
відкрити фоп теж не працює.
чому юристи жахають цим фопом? типу якщо хочеш загреміти в окоп, то відкривай?
треба хату посольству здать з податками, як тут люблять докорять - чого не платиш[/quote]
Тут какие то небожителі общаются?
Один советует квартиру за 4500 дол/мес, другой пытается впарить свой неликвид какому то посольству.

Ребята, вы чего?
Уже забыли, что средняя зарплата на руки на этой территории аж 400 дол/мес?
Забыли, что война идёт?
И что крепкие бесхозяйственники-коррупционеры показали себя во время войны никудышним образом?
Безракетные клоуны и проепыватели территорий и атомных станций. :mrgreen:

Ждём Трампа, может он, подкрутит хвост самостийным орлам-саботажникам.
Если он этого не сделает, то Путин открутит им голову.[/quote]
Добре, що є розумний та порядний господарник Франт. Вся надія краіни тільки на нього.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:01

  Бетон написав:Вчера сгорело дофига автомобилей.
По логике разных экспертов, по их аналогии с недвижимостью, должны рухнуть в стоимости машины.

Стоимость новых автомобилей часто выше стоимости квартир.

Сколько вчера сгорело машин? Сколько вчера сгорело квартир?

Почти все повреждённые дома и квартиры в Киеве восстановили.
Сколько восстановили автомобилей?

Автівка з роками втрачає в ціні (крім антикваріату) - до ціни металолому, нерухомість то зовсім інше)
Ну і жити в автівці - таке собі)
Ви ще нерухомість з огірками порівняйте)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:06

  Бетон написав:
  Investor_K написав:Не стрьомно купувати під час війни?

ну раз є повно дурнів, які підтримують режим, як бачимо, то чому б їм не впарювати різне лайно? вони влаштували тут табір, наробили перепусток, їздять власним мостом, отримують шарові кредити, мають по 7 ділянок в Києві

Про який режим ти говориш, лайна шматок?)
Сподіваюсь до кінця війни ти не доживеш)
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хтось вжезабанить нарешті франта?)
Бо під його учоткою вже сам товариш майор друкує)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:22

  Бетон написав:Кстати реестры и правда удалили.
Сделок нет. Инфа с парк лейн.
Кто знает, почему не удалились реестры военнообязанных например?

Напевно вони и так контролюються ФСБ.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:24

  cherchiltank написав:Хтось вжезабанить нарешті франта?)
Бо під його учоткою вже сам товариш майор друкує)

Та весело, чьо..
серйозно ж його все одно не сприймає ніхто.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:31

  cherchiltank написав:Хтось вжезабанить нарешті франта?)
Бо під його учоткою вже сам товариш майор друкує)

Підтримую. Він займається дискредитацією Украіни та украінців. Втюхує ідею меншовартості. Покидьок, який збуджується лише від рлжевих колготок
Investor_K
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