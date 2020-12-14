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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12151121521215312154
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

хто ж забанить власного бота для провокацій та генерації нових дописів?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:49

  Investor_K написав:
  cherchiltank написав:Хтось вжезабанить нарешті франта?)
Бо під його учоткою вже сам товариш майор друкує)

Підтримую. Він займається дискредитацією Украіни та украінців. Втюхує ідею меншовартості. Покидьок, який збуджується лише від рлжевих колготок

я против. франт смешнее 95 квартала. ему ещё деньги надо платить.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:51

Все такие умные, Франт значит зраднык...

А не хотите скинуться на машину для выполнения боевых задач?

Муж моей сестры (двоюродной) воюет на Харьковском направлении, бригада Хартия, в данный момент нуждаються в помощи, собирают на машину для выполнения боевых задач (НЕ ТЦК)

Если у кого-то есть возможность и желание помочь:

На авто для воїнів

Збір на авто для воїнів-звʼязківців бригади «ХАРТІЯ», яка зараз нищать ворога на Харківщині.

🎯Ціль: 120 000.00 гривень

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Как не послушаешь, так все пОтриоты
Феодал
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:54

  Феодал написав:Все такие умные, Франт значит зраднык...

А не хотите скинуться на машину для выполнения боевых задач?

Муж моей сестры (двоюродной) воюет на Харьковском направлении, бригада Хартия, в данный момент нуждаються в помощи, собирают на машину для выполнения боевых задач (НЕ ТЦК)

Если у кого-то есть возможность и желание помочь:

На авто для воїнів

Збір на авто для воїнів-звʼязківців бригади «ХАРТІЯ», яка зараз нищать ворога на Харківщині.

🎯Ціль: 120 000.00 гривень

🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/9zyfPXrYJA

💳Номер картки банки
4441 1111 2866 0499

Как не послушаешь, так все пОтриоты


1. Не слушайте, а читайте.
2. Нет связи с консервой Франтом
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:00

  Investor_K написав:
  Феодал написав:Все такие умные, Франт значит зраднык...

А не хотите скинуться на машину для выполнения боевых задач?

Муж моей сестры (двоюродной) воюет на Харьковском направлении, бригада Хартия, в данный момент нуждаються в помощи, собирают на машину для выполнения боевых задач (НЕ ТЦК)

Если у кого-то есть возможность и желание помочь:

На авто для воїнів

Збір на авто для воїнів-звʼязківців бригади «ХАРТІЯ», яка зараз нищать ворога на Харківщині.

🎯Ціль: 120 000.00 гривень

🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/9zyfPXrYJA

💳Номер картки банки
4441 1111 2866 0499

Как не послушаешь, так все пОтриоты


1. Не слушайте, а читайте.
2. Нет связи с консервой Франтом


Мне кажеться я иногда понимаю Франта, у нас еще те саботажники у власти, это мое частное/личное мнение и я его никому не навязываю
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:03

  Феодал написав:
  Investor_K написав:
  Феодал написав:Все такие умные, Франт значит зраднык...

А не хотите скинуться на машину для выполнения боевых задач?

Муж моей сестры (двоюродной) воюет на Харьковском направлении, бригада Хартия, в данный момент нуждаються в помощи, собирают на машину для выполнения боевых задач (НЕ ТЦК)

Если у кого-то есть возможность и желание помочь:

На авто для воїнів

Збір на авто для воїнів-звʼязківців бригади «ХАРТІЯ», яка зараз нищать ворога на Харківщині.

🎯Ціль: 120 000.00 гривень

🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/9zyfPXrYJA

💳Номер картки банки
4441 1111 2866 0499

Как не послушаешь, так все пОтриоты


1. Не слушайте, а читайте.
2. Нет связи с консервой Франтом


Мне кажеться я иногда понимаю Франта, у нас еще те саботажники у власти, это мое частное/личное мнение и я его никому не навязываю

Для точного понимания франта Вам необходимо иметь те же ментальние проблеми как у него. И справочку , разумеется
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:06

  Investor_K написав:
  Феодал написав:
  Investor_K написав:
1. Не слушайте, а читайте.
2. Нет связи с консервой Франтом


Мне кажеться я иногда понимаю Франта, у нас еще те саботажники у власти, это мое частное/личное мнение и я его никому не навязываю

Для точного понимания франта Вам необходимо иметь те же ментальние проблеми как у него. И справочку , разумеется

Посмеялся, спасибо за настроение, всем приятных праздников
Феодал
 
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