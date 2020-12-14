Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 гру, 2024 13:01
Бетон написав:
Вчера сгорело дофига автомобилей.
По логике разных экспертов, по их аналогии с недвижимостью, должны рухнуть в стоимости машины.
Стоимость новых автомобилей часто выше стоимости квартир.
Сколько вчера сгорело машин? Сколько вчера сгорело квартир?
Почти все повреждённые дома и квартиры в Киеве восстановили.
Сколько восстановили автомобилей?
Автівка з роками втрачає в ціні (крім антикваріату) - до ціни металолому, нерухомість то зовсім інше)
Ну і жити в автівці - таке собі)
Ви ще нерухомість з огірками порівняйте)
cherchiltank
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Додано: Сер 25 гру, 2024 13:39
хто ж забанить власного бота для провокацій та генерації нових дописів?)
kingkongovets
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Додано: Сер 25 гру, 2024 13:49
Investor_K написав: cherchiltank написав:
Хтось вжезабанить нарешті франта?)
Бо під його учоткою вже сам товариш майор друкує)
Підтримую. Він займається дискредитацією Украіни та украінців. Втюхує ідею меншовартості. Покидьок, який збуджується лише від рлжевих колготок
я против. франт смешнее 95 квартала. ему ещё деньги надо платить. зла он никому не делает.
Востаннє редагувалось
Wirująświatła
в Сер 25 гру, 2024 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Додано: Сер 25 гру, 2024 13:51
Все такие умные, Франт значит зраднык...
А не хотите скинуться на машину для выполнения боевых задач?
Муж моей сестры (двоюродной) воюет на Харьковском направлении, бригада Хартия, в данный момент нуждаються в помощи, собирают на машину для выполнения боевых задач (НЕ ТЦК)
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Как не послушаешь, так все пОтриоты
Феодал
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Додано: Сер 25 гру, 2024 13:54
Феодал написав:
Все такие умные, Франт значит зраднык...
А не хотите скинуться на машину для выполнения боевых задач?
Муж моей сестры (двоюродной) воюет на Харьковском направлении, бригада Хартия, в данный момент нуждаються в помощи, собирают на машину для выполнения боевых задач (НЕ ТЦК)
Если у кого-то есть возможность и желание помочь:
На авто для воїнів
Збір на авто для воїнів-звʼязківців бригади «ХАРТІЯ», яка зараз нищать ворога на Харківщині.
🎯Ціль: 120 000.00 гривень
🔗Посилання на банку
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💳Номер картки банки
4441 1111 2866 0499
Как не послушаешь, так все пОтриоты
1. Не слушайте, а читайте.
2. Нет связи с консервой Франтом
Investor_K
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Додано: Сер 25 гру, 2024 14:00
Investor_K написав: Феодал написав:
Все такие умные, Франт значит зраднык...
А не хотите скинуться на машину для выполнения боевых задач?
Муж моей сестры (двоюродной) воюет на Харьковском направлении, бригада Хартия, в данный момент нуждаються в помощи, собирают на машину для выполнения боевых задач (НЕ ТЦК)
Если у кого-то есть возможность и желание помочь:
На авто для воїнів
Збір на авто для воїнів-звʼязківців бригади «ХАРТІЯ», яка зараз нищать ворога на Харківщині.
🎯Ціль: 120 000.00 гривень
🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/9zyfPXrYJA
💳Номер картки банки
4441 1111 2866 0499
Как не послушаешь, так все пОтриоты
1. Не слушайте, а читайте.
2. Нет связи с консервой Франтом
Мне кажеться я иногда понимаю Франта, у нас еще те саботажники у власти, это мое частное/личное мнение и я его никому не навязываю
Феодал
Повідомлень: 522
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Додано: Сер 25 гру, 2024 14:03
Феодал написав: Investor_K написав: Феодал написав:
Все такие умные, Франт значит зраднык...
А не хотите скинуться на машину для выполнения боевых задач?
Муж моей сестры (двоюродной) воюет на Харьковском направлении, бригада Хартия, в данный момент нуждаються в помощи, собирают на машину для выполнения боевых задач (НЕ ТЦК)
Если у кого-то есть возможность и желание помочь:
На авто для воїнів
Збір на авто для воїнів-звʼязківців бригади «ХАРТІЯ», яка зараз нищать ворога на Харківщині.
🎯Ціль: 120 000.00 гривень
🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/9zyfPXrYJA
💳Номер картки банки
4441 1111 2866 0499
Как не послушаешь, так все пОтриоты
1. Не слушайте, а читайте.
2. Нет связи с консервой Франтом
Мне кажеться я иногда понимаю Франта, у нас еще те саботажники у власти, это мое частное/личное мнение и я его никому не навязываю
Для точного понимания франта Вам необходимо иметь те же ментальние проблеми как у него. И справочку , разумеется
Investor_K
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Додано: Сер 25 гру, 2024 14:06
Investor_K написав: Феодал написав: Investor_K написав:
1. Не слушайте, а читайте.
2. Нет связи с консервой Франтом
Мне кажеться я иногда понимаю Франта, у нас еще те саботажники у власти, это мое частное/личное мнение и я его никому не навязываю
Для точного понимания франта Вам необходимо иметь те же ментальние проблеми как у него. И справочку , разумеется
Посмеялся, спасибо за настроение, всем приятных праздников
Феодал
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Додано: Сер 25 гру, 2024 15:00
Підтримую збір напряму бригадам. Це добра справа.
Досить кормить притул стерненків і інших проходимців типу лачена
Бетон
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Додано: Сер 25 гру, 2024 15:06
Бетон написав:
Підтримую збір напряму бригадам. Це добра справа.
Досить кормить притул стерненків і інших проходимців типу лачена
Дякую за підтримку, приємних свят
Феодал
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