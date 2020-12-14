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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12150121511215212153
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:01

  Бетон написав:Вчера сгорело дофига автомобилей.
По логике разных экспертов, по их аналогии с недвижимостью, должны рухнуть в стоимости машины.

Стоимость новых автомобилей часто выше стоимости квартир.

Сколько вчера сгорело машин? Сколько вчера сгорело квартир?

Почти все повреждённые дома и квартиры в Киеве восстановили.
Сколько восстановили автомобилей?

Автівка з роками втрачає в ціні (крім антикваріату) - до ціни металолому, нерухомість то зовсім інше)
Ну і жити в автівці - таке собі)
Ви ще нерухомість з огірками порівняйте)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 21:09

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Вчера сгорело дофига автомобилей.
По логике разных экспертов, по их аналогии с недвижимостью, должны рухнуть в стоимости машины.

Стоимость новых автомобилей часто выше стоимости квартир.

Сколько вчера сгорело машин? Сколько вчера сгорело квартир?

Почти все повреждённые дома и квартиры в Киеве восстановили.
Сколько восстановили автомобилей?

Автівка з роками втрачає в ціні (крім антикваріату) - до ціни металолому, нерухомість то зовсім інше)
Ну і жити в автівці - таке собі)
Ви ще нерухомість з огірками порівняйте)


люди витрачають кошти на автівки.
відкриваю авторіа б.у. BMW X5 2019 - 55 куе. їх в києві безліч.
стільки, скільки коштує квартира 1к.
що бистріше сгорить БМВ или квартира

цей експерд їздить напевно на відрі за 50+ куе і базікає про те, щоб не купували нерухомість, бо вікна вибило
в квартирах вибило вікна, так. в варшавсьому + повилітало половину будинків.
а скільки на згоріло автівок

https://www.rbc.ua/static/ckef2/img/img ... uacx_1.jpg
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 21:25

Бетон Це не ваш ремонт випадково? https://t.me/rea_revolution/154911
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 21:33

  Sandor написав:Бетон Це не ваш ремонт випадково? https://t.me/rea_revolution/154911

та чекайте, я вчора тільки ключі отримав
1. пралку я ховаю повністю. холодильник теж
2. двері скриті
3. кухню треба закінчувати пеналом або вітриною з склом
4. колір стін спальні не повинен віддавати оливковим
5. духовку треба монтувати вже в пинал
6. біла е.фурнітура не виглядає
7. проєм в кухню треба до стелі вирізати для розширення простору.

клепає хтось ці ремонти по 20 штук. там є такі
Бетон
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