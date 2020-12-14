Бетон написав:Вчера сгорело дофига автомобилей.
По логике разных экспертов, по их аналогии с недвижимостью, должны рухнуть в стоимости машины.
Стоимость новых автомобилей часто выше стоимости квартир.
Сколько вчера сгорело машин? Сколько вчера сгорело квартир?
Почти все повреждённые дома и квартиры в Киеве восстановили.
Сколько восстановили автомобилей?
Автівка з роками втрачає в ціні (крім антикваріату) - до ціни металолому, нерухомість то зовсім інше)
Ну і жити в автівці - таке собі)
Ви ще нерухомість з огірками порівняйте)