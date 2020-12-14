Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Вчера сгорело дофига автомобилей. По логике разных экспертов, по их аналогии с недвижимостью, должны рухнуть в стоимости машины.
Стоимость новых автомобилей часто выше стоимости квартир.
Сколько вчера сгорело машин? Сколько вчера сгорело квартир?
Почти все повреждённые дома и квартиры в Киеве восстановили. Сколько восстановили автомобилей?
Автівка з роками втрачає в ціні (крім антикваріату) - до ціни металолому, нерухомість то зовсім інше) Ну і жити в автівці - таке собі) Ви ще нерухомість з огірками порівняйте)
люди витрачають кошти на автівки. відкриваю авторіа б.у. BMW X5 2019 - 55 куе. їх в києві безліч. стільки, скільки коштує квартира 1к. що бистріше сгорить БМВ или квартира
цей експерд їздить напевно на відрі за 50+ куе і базікає про те, щоб не купували нерухомість, бо вікна вибило в квартирах вибило вікна, так. в варшавсьому + повилітало половину будинків. а скільки на згоріло автівок
та чекайте, я вчора тільки ключі отримав 1. пралку я ховаю повністю. холодильник теж 2. двері скриті 3. кухню треба закінчувати пеналом або вітриною з склом 4. колір стін спальні не повинен віддавати оливковим 5. духовку треба монтувати вже в пинал 6. біла е.фурнітура не виглядає 7. проєм в кухню треба до стелі вирізати для розширення простору.
та чекайте, я вчора тільки ключі отримав 1. пралку я ховаю повністю. холодильник теж 2. двері скриті 3. кухню треба закінчувати пеналом або вітриною з склом 4. колір стін спальні не повинен віддавати оливковим 5. духовку треба монтувати вже в пинал 6. біла е.фурнітура не виглядає 7. проєм в кухню треба до стелі вирізати для розширення простору.
клепає хтось ці ремонти по 20 штук. там є такі
О,пацанам работа будет. У нас тоже шевеление есть, несмотря на все.
Люди кажуть що гордон не збирається вертатися з америки - тож як каже одна учотка- думайте головою а не жопою) Ті в кого є гроші і дають гарну знижку - купляйте Ті хто до війни купив сарай десь на окружній і думає його продати дорожче - навряд)
та чекайте, я вчора тільки ключі отримав 1. пралку я ховаю повністю. холодильник теж 2. двері скриті 3. кухню треба закінчувати пеналом або вітриною з склом 4. колір стін спальні не повинен віддавати оливковим 5. духовку треба монтувати вже в пинал 6. біла е.фурнітура не виглядає 7. проєм в кухню треба до стелі вирізати для розширення простору.
клепає хтось ці ремонти по 20 штук. там є такі
О,пацанам работа будет. У нас тоже шевеление есть, несмотря на все.
Звоню плиточнику: меня поймали, пишет. Увезли. Это при том, что у него сын командует штурмовой. Батю отмазать не смог прикинь
Бетон написав:[ Звоню плиточнику: меня поймали, пишет. Увезли. Это при том, что у него сын командует штурмовой. Батю отмазать не смог прикинь
Ти ж сам писав: держава окремо, люди окремо. Тому не засмучуйся, тебе ж в Польщі ніхто за сраку не бере?
А скільки СРСРівськох плитки на станціях метро ще не замінено! Це ж лютий треш, плитка 1960-х років! І жодна не відпала! Збити і покласти сучасну плитку. Таку, щоб міняти кожних два роки! Це по щирому, по українські!