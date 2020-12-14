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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12151121521215312154
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 17:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Попалось квартира.Полгода висит в объявлениях, продать не могут.Так сейчас хозяин ещё и заключил эксклюзивный договор с риэлтором.Люди совсем тупые стали?
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 18:25

Бетон

сын командует штурмовой. Батю отмазать не смог прикинь


«штурмовой» чим? Невже бригадою? Бо комбриг - це десь мінімум щоб мати хочаб шанс з кимось за нього говорити. Все що нижче - шансів нуль.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 18:46

  Hotab написав:Бетон

сын командует штурмовой. Батю отмазать не смог прикинь


«штурмовой» чим? Невже бригадою? Бо комбриг - це десь мінімум щоб мати хочаб шанс з кимось за нього говорити. Все що нижче - шансів нуль.

Та ну, яка бригада. Група якась Люті
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 19:38

  Hotab написав:Бетон

сын командует штурмовой. Батю отмазать не смог прикинь


«штурмовой» чим? Невже бригадою? Бо комбриг - це десь мінімум щоб мати хочаб шанс з кимось за нього говорити. Все що нижче - шансів нуль.


батя комбрига - уже должен быть снят с в/учета по возрасту, на крайняк - быть малоинтересным для тцк в свои под 60-т!
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