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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 гру, 2024 17:26
Попалось квартира.Полгода висит в объявлениях, продать не могут.Так сейчас хозяин ещё и заключил эксклюзивный договор с риэлтором.Люди совсем тупые стали?
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:25
Бетон
сын командует штурмовой. Батю отмазать не смог прикинь
«штурмовой» чим? Невже бригадою? Бо комбриг - це десь мінімум щоб мати хочаб шанс з кимось за нього говорити. Все що нижче - шансів нуль.
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Hotab
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:46
Hotab написав:Бетон
сын командует штурмовой. Батю отмазать не смог прикинь
«штурмовой» чим? Невже бригадою? Бо комбриг - це десь мінімум щоб мати хочаб шанс з кимось за нього говорити. Все що нижче - шансів нуль.
Та ну, яка бригада. Група якась Люті
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Бетон
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Додано: Чет 26 гру, 2024 19:38
Hotab написав:Бетон
сын командует штурмовой. Батю отмазать не смог прикинь
«штурмовой» чим? Невже бригадою? Бо комбриг - це десь мінімум щоб мати хочаб шанс з кимось за нього говорити. Все що нижче - шансів нуль.
батя комбрига - уже должен быть снят с в/учета по возрасту, на крайняк - быть малоинтересным для тцк в свои под 60-т!
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Додано: Чет 26 гру, 2024 20:53
посетитель написав:
Попалось квартира.Полгода висит в объявлениях, продать не могут.Так сейчас хозяин ещё и заключил эксклюзивный договор с риэлтором.Люди совсем тупые стали?
2-3 тижні
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Додано: Чет 26 гру, 2024 21:44
Миша-клиент написав: Hotab написав:Бетон
сын командует штурмовой. Батю отмазать не смог прикинь
«штурмовой» чим? Невже бригадою? Бо комбриг - це десь мінімум щоб мати хочаб шанс з кимось за нього говорити. Все що нижче - шансів нуль.
батя комбрига - уже должен быть снят с в/учета по возрасту, на крайняк - быть малоинтересным для тцк в свои под 60-т!
ему полтос только
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Бетон
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Додано: Чет 26 гру, 2024 21:52
Бетон написав:
ему полтос только
Пипец. Еще 10 лет лямку тянуть. Хотя у меня у хлопчика знакомого тестя гребанули в 57-в 59 так все задолбало что ушел в СЗЧ. Ну тупо дома сидит, никто и не приходит за ним.
А служил трактористом на запорожском направлении. Когда трактор раздолбали-выдали лопату.
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Господар Вельзевула
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Додано: Чет 26 гру, 2024 21:58
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
ему полтос только
Пипец. Еще 10 лет лямку тянуть. Хотя у меня у хлопчика знакомого тестя гребанули в 57-в 59 так все задолбало что ушел в СЗЧ. Ну тупо дома сидит, никто и не приходит за ним.
А служил трактористом на запорожском направлении. Когда трактор раздолбали-выдали лопату.
мне осталось всего-то 19 лет 87 дней 3 часа 2 минуты
щас в сзч тяжело уйти. до первого блок поста
интересно, что с переуступками будет, если человека нет больше
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Бетон
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Додано: Чет 26 гру, 2024 22:05
Бетон написав:
Звоню плиточнику: меня поймали, пишет. Увезли.
Это при том, что у него сын командует штурмовой. Батю отмазать не смог прикинь
Бетон, а скажи
Сколько раз твой бизнес по ремонту квартир был уничтожен ?
На моей памяти, уже 2 раза
Уже по 2 раза твоя бригада - либо в ЗСУ, либо выехала
Ты так лил слёзы, что твой бизнес по ремонту квартир уничтожен, так соплями обматывался по этому поводу
И ты снова влез в квартиру с ремонтом и ... опять
Бинго, плиточник снова попал в ЗСУ, уже в который раз
Бетон, сколько можно так нагло врать ? ))
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pesikot
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Додано: Чет 26 гру, 2024 22:13
pesikot написав: Бетон написав:
Звоню плиточнику: меня поймали, пишет. Увезли.
Это при том, что у него сын командует штурмовой. Батю отмазать не смог прикинь
Бетон, а скажи
Сколько раз твой бизнес по ремонту квартир был уничтожен ?
На моей памяти, уже 2 раза
Уже по 2 раза твоя бригада - либо в ЗСУ, либо выехала
Ты так лил слёзы, что твой бизнес по ремонту квартир уничтожен, так соплями обматывался по этому поводу
И ты снова влез в квартиру с ремонтом и ... опять
Бинго, плиточник снова попал в ЗСУ, уже в который раз
Бетон, сколько можно так нагло врать ? ))
ты называешь бизнесом ремонт пары квартир для сдачи в аренду?
плохи дела видимо не только у меня
я не занимаюсь ремонтами. может запиши в тетрадку где-то, ремонт квартиры это хобби.
все на этой ветке, хоть как-то причастные к недвижимости, об этом прекрасно знают. бизнесом можно с натяжкой назвать ремонт хотя бы 10..15 квартир или коммерческих зданий. там, где хоть каки-то объёмы.
ну какой, к чёрту это бизнес. я уже несколько раз писал об этом.
бизнес, своё ТОВ я закрыл.
ну одно и тоже.
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Бетон
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