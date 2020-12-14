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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:09

  flyman написав:
  посетитель написав:Попалось квартира.Полгода висит в объявлениях, продать не могут.Так сейчас хозяин ещё и заключил эксклюзивный договор с риэлтором.Люди совсем тупые стали?

2-3 тижні

Где-то посередине сюжета какая-то типа нерядовая риэлторша пытается подчеркнуть якобы ужас ситуации конкретным кейсом, когда кто-то из-за границы вернулся в Харьков чтобы продать и не получается у него, ну риэлторша поясняет дальше, что сами понимаете что в Харькове жить тяжело. Если настолько тяжело жить что неделю-другую невыносимо провести в собственном еще непроданном жилье то возникает вопрос — а кто тогда в Харькове покупает ?
На самом деле город живет, перед НГ даже пробки появились, из-за суеты перед окончанием года.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:20

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:ему полтос только


Пипец. Еще 10 лет лямку тянуть. Хотя у меня у хлопчика знакомого тестя гребанули в 57-в 59 так все задолбало что ушел в СЗЧ. Ну тупо дома сидит, никто и не приходит за ним.
А служил трактористом на запорожском направлении. Когда трактор раздолбали-выдали лопату.

мне осталось всего-то 19 лет 87 дней 3 часа 2 минуты
щас в сзч тяжело уйти. до первого блок поста

интересно, что с переуступками будет, если человека нет больше

С какими переуступками?
Как может пропавший без вести реализовать далее инвестированный котлован и не отберут ли его грамотные прикорытные юристы застройщика?
барабашов
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