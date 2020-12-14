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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:09
flyman написав: посетитель написав:
Попалось квартира.Полгода висит в объявлениях, продать не могут.Так сейчас хозяин ещё и заключил эксклюзивный договор с риэлтором.Люди совсем тупые стали?
2-3 тижні
Где-то посередине сюжета какая-то типа нерядовая риэлторша пытается подчеркнуть якобы ужас ситуации конкретным кейсом, когда кто-то из-за границы вернулся в Харьков чтобы продать и не получается у него, ну риэлторша поясняет дальше, что сами понимаете что в Харькове жить тяжело. Если настолько тяжело жить что неделю-другую невыносимо провести в собственном еще непроданном жилье то возникает вопрос — а кто тогда в Харькове покупает ?
На самом деле город живет, перед НГ даже пробки появились, из-за суеты перед окончанием года.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:20
Бетон написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
ему полтос только
Пипец. Еще 10 лет лямку тянуть. Хотя у меня у хлопчика знакомого тестя гребанули в 57-в 59 так все задолбало что ушел в СЗЧ. Ну тупо дома сидит, никто и не приходит за ним.
А служил трактористом на запорожском направлении. Когда трактор раздолбали-выдали лопату.
мне осталось всего-то 19 лет 87 дней 3 часа 2 минуты
щас в сзч тяжело уйти. до первого блок поста
интересно, что с переуступками будет, если человека нет больше
С какими переуступками?
Как может пропавший без вести реализовать далее инвестированный котлован и не отберут ли его грамотные прикорытные юристы застройщика?
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 07:02
Де всі?
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Investor_K
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 07:30
Investor_K написав:
Де всі?
Повернувся з Єгипту.
Україну простий люд вже забув в Європі, пять рейсів з Хургади в Німеччину та шість рейсів в Польшу наразував за пів дня.
Повно росіян. Я х.з. як санкції діють чи діють взагалі.
З Німечини в два кінця заповненість літака на 99 відсотків.
Всі насолоджуються життям.
Щось мені вже здається що війна вже надовго з відповідними наслідками для нерухомості.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в П'ят 27 гру, 2024 08:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 08:27
Investor_K написав:
Де всі?
Здають або орендують квартири за 4500 дол/міс.
Перекладають сссрівську плитку на станціях метро, дороги перебудовують. Стоять в автокорках, торгують мандаринами, теплими кальсонами і територіями. Приймають хабарі, причому безрозмірні.
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