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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:09
flyman написав: посетитель написав:
Попалось квартира.Полгода висит в объявлениях, продать не могут.Так сейчас хозяин ещё и заключил эксклюзивный договор с риэлтором.Люди совсем тупые стали?
2-3 тижні
Где-то посередине сюжета какая-то типа нерядовая риэлторша пытается подчеркнуть якобы ужас ситуации конкретным кейсом, когда кто-то из-за границы вернулся в Харьков чтобы продать и не получается у него, ну риэлторша поясняет дальше, что сами понимаете что в Харькове жить тяжело. Если настолько тяжело жить что неделю-другую невыносимо провести в собственном еще непроданном жилье то возникает вопрос — а кто тогда в Харькове покупает ?
На самом деле город живет, перед НГ даже пробки появились, из-за суеты перед окончанием года.
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serg1974
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:20
Бетон написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
ему полтос только
Пипец. Еще 10 лет лямку тянуть. Хотя у меня у хлопчика знакомого тестя гребанули в 57-в 59 так все задолбало что ушел в СЗЧ. Ну тупо дома сидит, никто и не приходит за ним.
А служил трактористом на запорожском направлении. Когда трактор раздолбали-выдали лопату.
мне осталось всего-то 19 лет 87 дней 3 часа 2 минуты
щас в сзч тяжело уйти. до первого блок поста
интересно, что с переуступками будет, если человека нет больше
С какими переуступками?
Как может пропавший без вести реализовать далее инвестированный котлован и не отберут ли его грамотные прикорытные юристы застройщика?
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барабашов
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 07:02
Де всі?
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Investor_K
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:04
Панове, запрошую до обговорення
"Украинский рынок недвижимости в 2024: состояние, тенденции, прогнозы"https://finance.ua/goodtoknow/ukrainsky ... i-prohnozy
"Больше людей, рассматривающих недвижимость как разумную инвестицию"
Идеальная инвестиция, особенно если учитывать что гривна девальвирует
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Феодал
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:27
Феодал написав:Панове, запрошую до обговорення
"Украинский рынок недвижимости в 2024: состояние, тенденции, прогнозы"https://finance.ua/goodtoknow/ukrainsky ... i-prohnozy
"Больше людей, рассматривающих недвижимость как разумную инвестицию"
Идеальная инвестиция, особенно если учитывать что гривна девальвирует
Жодного коментаря до статті. Ось така цікавість до нерухомості під час війни у пересічних
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Serg-ik
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:34
Тенденции аренды
Как говорят эксперты, основной показатель — это спрос. Большой спрос поднял стоимость аренды недвижимости.
Аренда по Киеву взлетела на 25%, в редких случаях даже на 70−80%. Преимущественно это закрытые ЖК: «Варшавский квартал», «Great» и т. д
Андрей Романов
Для моих задач на сегодня - этого достаточно.
Всё, о чём мы тут пишем - резюмируется потом в чьих то статьях или видео.
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Бетон
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