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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12153121541215512156>
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:09

  flyman написав:
  посетитель написав:Попалось квартира.Полгода висит в объявлениях, продать не могут.Так сейчас хозяин ещё и заключил эксклюзивный договор с риэлтором.Люди совсем тупые стали?

2-3 тижні

Где-то посередине сюжета какая-то типа нерядовая риэлторша пытается подчеркнуть якобы ужас ситуации конкретным кейсом, когда кто-то из-за границы вернулся в Харьков чтобы продать и не получается у него, ну риэлторша поясняет дальше, что сами понимаете что в Харькове жить тяжело. Если настолько тяжело жить что неделю-другую невыносимо провести в собственном еще непроданном жилье то возникает вопрос — а кто тогда в Харькове покупает ?
На самом деле город живет, перед НГ даже пробки появились, из-за суеты перед окончанием года.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:20

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:ему полтос только


Пипец. Еще 10 лет лямку тянуть. Хотя у меня у хлопчика знакомого тестя гребанули в 57-в 59 так все задолбало что ушел в СЗЧ. Ну тупо дома сидит, никто и не приходит за ним.
А служил трактористом на запорожском направлении. Когда трактор раздолбали-выдали лопату.

мне осталось всего-то 19 лет 87 дней 3 часа 2 минуты
щас в сзч тяжело уйти. до первого блок поста

интересно, что с переуступками будет, если человека нет больше

С какими переуступками?
Как может пропавший без вести реализовать далее инвестированный котлован и не отберут ли его грамотные прикорытные юристы застройщика?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:04

Панове, запрошую до обговорення

"Украинский рынок недвижимости в 2024: состояние, тенденции, прогнозы"

https://finance.ua/goodtoknow/ukrainsky ... i-prohnozy

"Больше людей, рассматривающих недвижимость как разумную инвестицию"
Идеальная инвестиция, особенно если учитывать что гривна девальвирует
Феодал
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:27

  Феодал написав:Панове, запрошую до обговорення

"Украинский рынок недвижимости в 2024: состояние, тенденции, прогнозы"

https://finance.ua/goodtoknow/ukrainsky ... i-prohnozy

"Больше людей, рассматривающих недвижимость как разумную инвестицию"
Идеальная инвестиция, особенно если учитывать что гривна девальвирует

Жодного коментаря до статті. Ось така цікавість до нерухомості під час війни у пересічних
Serg-ik
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1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тенденции аренды
Как говорят эксперты, основной показатель — это спрос. Большой спрос поднял стоимость аренды недвижимости.

Аренда по Киеву взлетела на 25%, в редких случаях даже на 70−80%. Преимущественно это закрытые ЖК: «Варшавский квартал», «Great» и т. д
Андрей Романов

Для моих задач на сегодня - этого достаточно.

Всё, о чём мы тут пишем - резюмируется потом в чьих то статьях или видео.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 03:19

Бетон
Что конкретно взлетело в цене аренды на 70-80% и с какого периода по текущий? И в каких бумажках?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 08:20

  барабашов написав:Бетон
Что конкретно взлетело в цене аренды на 70-80% и с какого периода по текущий? И в каких бумажках?

Скоріш за все, різко летіли ціни в головах деяких рожевоокулярник товарижчів, які сидять в Польщі, Австрії чи Німеччині :mrgreen:
Даражай головного мозку - хронічна хвороба місцевих пустобрехів.
Вони навіть не розуміють найближчих перспектив цієї території. :mrgreen: :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 08:30

Frant привет франт, тыкак всегда самый умный и красивый :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 09:12

  Serg-ik написав:
  Феодал написав:Панове, запрошую до обговорення

"Украинский рынок недвижимости в 2024: состояние, тенденции, прогнозы"

https://finance.ua/goodtoknow/ukrainsky ... i-prohnozy

"Больше людей, рассматривающих недвижимость как разумную инвестицию"
Идеальная инвестиция, особенно если учитывать что гривна девальвирует

Жодного коментаря до статті. Ось така цікавість до нерухомості під час війни у пересічних

Давно тут не бачив, у Вас все ок?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 09:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Как говорят эксперты, основной показатель — это спрос. Большой спрос поднял стоимость аренды недвижимости.

Аренда по Киеву взлетела на 25%, в редких случаях даже на 70−80%. Преимущественно это закрытые ЖК: «Варшавский квартал», «Great» и т. д
Андрей Романов

А може це просто гривня втратила свою купівельну спроможність? Друкують же дуже сильно. "Вовина" тисяча і під гранти/кредити західних партнерів. Коли прийде Трамп - оренда ще виросте - бо буде інфляція ще більше. Всі уже забули купоно-карбованці, коли за 5 тис. можна було жвачку Turbo купити.
BIGor
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