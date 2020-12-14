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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 гру, 2024 09:19
BIGor написав: Бетон написав:
Как говорят эксперты, основной показатель — это спрос. Большой спрос поднял стоимость аренды недвижимости.
Аренда по Киеву взлетела на 25%, в редких случаях даже на 70−80%. Преимущественно это закрытые ЖК: «Варшавский квартал», «Great» и т. д
Андрей Романов
А може це просто гривня втратила свою купівельну спроможність? Друкують же дуже сильно. "Вовина" тисяча і під гранти/кредити західних партнерів. Коли прийде Трамп - оренда ще виросте - бо буде інфляція ще більше. Всі уже забули купоно-карбованці, коли за 5 тис. можна було жвачку Turbo купити.
Яка середня зарплата на самостійній території? 400 дол/міс на руки?
Чи 450 дол/міс?
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