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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12153121541215512156>
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:09

  flyman написав:
  посетитель написав:Попалось квартира.Полгода висит в объявлениях, продать не могут.Так сейчас хозяин ещё и заключил эксклюзивный договор с риэлтором.Люди совсем тупые стали?

2-3 тижні

Где-то посередине сюжета какая-то типа нерядовая риэлторша пытается подчеркнуть якобы ужас ситуации конкретным кейсом, когда кто-то из-за границы вернулся в Харьков чтобы продать и не получается у него, ну риэлторша поясняет дальше, что сами понимаете что в Харькове жить тяжело. Если настолько тяжело жить что неделю-другую невыносимо провести в собственном еще непроданном жилье то возникает вопрос — а кто тогда в Харькове покупает ?
На самом деле город живет, перед НГ даже пробки появились, из-за суеты перед окончанием года.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:20

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:ему полтос только


Пипец. Еще 10 лет лямку тянуть. Хотя у меня у хлопчика знакомого тестя гребанули в 57-в 59 так все задолбало что ушел в СЗЧ. Ну тупо дома сидит, никто и не приходит за ним.
А служил трактористом на запорожском направлении. Когда трактор раздолбали-выдали лопату.

мне осталось всего-то 19 лет 87 дней 3 часа 2 минуты
щас в сзч тяжело уйти. до первого блок поста

интересно, что с переуступками будет, если человека нет больше

С какими переуступками?
Как может пропавший без вести реализовать далее инвестированный котлован и не отберут ли его грамотные прикорытные юристы застройщика?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:04

Панове, запрошую до обговорення

"Украинский рынок недвижимости в 2024: состояние, тенденции, прогнозы"

https://finance.ua/goodtoknow/ukrainsky ... i-prohnozy

"Больше людей, рассматривающих недвижимость как разумную инвестицию"
Идеальная инвестиция, особенно если учитывать что гривна девальвирует
Феодал
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:27

  Феодал написав:Панове, запрошую до обговорення

"Украинский рынок недвижимости в 2024: состояние, тенденции, прогнозы"

https://finance.ua/goodtoknow/ukrainsky ... i-prohnozy

"Больше людей, рассматривающих недвижимость как разумную инвестицию"
Идеальная инвестиция, особенно если учитывать что гривна девальвирует

Жодного коментаря до статті. Ось така цікавість до нерухомості під час війни у пересічних
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тенденции аренды
Как говорят эксперты, основной показатель — это спрос. Большой спрос поднял стоимость аренды недвижимости.

Аренда по Киеву взлетела на 25%, в редких случаях даже на 70−80%. Преимущественно это закрытые ЖК: «Варшавский квартал», «Great» и т. д
Андрей Романов

Для моих задач на сегодня - этого достаточно.

Всё, о чём мы тут пишем - резюмируется потом в чьих то статьях или видео.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 03:19

Бетон
Что конкретно взлетело в цене аренды на 70-80% и с какого периода по текущий? И в каких бумажках?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 09:12

  Serg-ik написав:
  Феодал написав:Панове, запрошую до обговорення

"Украинский рынок недвижимости в 2024: состояние, тенденции, прогнозы"

https://finance.ua/goodtoknow/ukrainsky ... i-prohnozy

"Больше людей, рассматривающих недвижимость как разумную инвестицию"
Идеальная инвестиция, особенно если учитывать что гривна девальвирует

Жодного коментаря до статті. Ось така цікавість до нерухомості під час війни у пересічних

Давно тут не бачив, у Вас все ок?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 14:39

  Бетон написав:Всё, о чём мы тут пишем - резюмируется потом в чьих то статьях или видео.

Читать и слушать где то, написанное тут забавно.
Сейчас проверим.
Прогноз
В январе 2025 недвижимость В Киеве вырастет на 224%
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:02

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Звоню плиточнику: меня поймали, пишет. Увезли.
Это при том, что у него сын командует штурмовой. Батю отмазать не смог прикинь

Бетон, а скажи
Сколько раз твой бизнес по ремонту квартир был уничтожен ?

На моей памяти, уже 2 раза
Уже по 2 раза твоя бригада - либо в ЗСУ, либо выехала

Ты так лил слёзы, что твой бизнес по ремонту квартир уничтожен, так соплями обматывался по этому поводу

И ты снова влез в квартиру с ремонтом и ... опять
Бинго, плиточник снова попал в ЗСУ, уже в который раз

Бетон, сколько можно так нагло врать ? ))

ты называешь бизнесом ремонт пары квартир для сдачи в аренду?
плохи дела видимо не только у меня
я не занимаюсь ремонтами. может запиши в тетрадку где-то, ремонт квартиры это хобби.
все на этой ветке, хоть как-то причастные к недвижимости, об этом прекрасно знают. бизнесом можно с натяжкой назвать ремонт хотя бы 10..15 квартир или коммерческих зданий. там, где хоть каки-то объёмы.
ну какой, к чёрту это бизнес. я уже несколько раз писал об этом.
бизнес, своё ТОВ я закрыл.
ну одно и тоже.

ага
Сперва ты ныл пьяными слезами, что у тебя закрылся бизнес по строительству домов. Потом, оказалось, что это не основной бизнес у тебя

Летом ты ныл пьяными соплями, что у тебя закрылся бизнес по ремонту квартир. Описывал, какие класные спецы были, как штукатурку выводили в ноль, как багеты подгоняли по уровню. Лень искать сообщение
Теперь оказалось, что это тоже не бизнес, а хобби

Может перестанешь так откровенно врать или перестанеть ныть пьяными соплями, как тебя бизнеса лишают
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:51

  Serg-ik написав:
  Феодал написав:Панове, запрошую до обговорення

"Украинский рынок недвижимости в 2024: состояние, тенденции, прогнозы"

https://finance.ua/goodtoknow/ukrainsky ... i-prohnozy

"Больше людей, рассматривающих недвижимость как разумную инвестицию"
Идеальная инвестиция, особенно если учитывать что гривна девальвирует

Жодного коментаря до статті. Ось така цікавість до нерухомості під час війни у пересічних


цікавість є, тільки за кордоном, вкладати майже останні гроші у нерухомість -це дурість
у переселенців у 98% накопичень немає от слова взагалі (я кажу про звичайних людей з Херсонської і Миколаївської області (Снігирівський район, також населені пункти набрижені до Херсону), родини наймають 1 кімнату у двухкімнатній хрущебі (ціна від 3 до 4,5к),і навіть таки суми для ниж великі (бо жінка не працює -двоє діточок 2міс і 5 років, чоловікпрацює десь за 10к), тобто родина на грані бідності і таких родин я знаю 6-7. А їх у десятки разів більше. Тому такі статті недоречні і на попит вони не впливають. Ще один знайомий (з лівого берега дніпра Херсонської області, рік тому відкрив магазин(продуктовий), квартиру наймає, про купівлю каже-недоречно.
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