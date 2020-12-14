Бетон написав:

pesikot написав: Бетон написав: Звоню плиточнику: меня поймали, пишет. Увезли.

Это при том, что у него сын командует штурмовой. Батю отмазать не смог прикинь Звоню плиточнику: меня поймали, пишет. Увезли.Это при том, что у него сын командует штурмовой. Батю отмазать не смог прикинь

Бетон, а скажи

Сколько раз твой бизнес по ремонту квартир был уничтожен ?



На моей памяти, уже 2 раза

Уже по 2 раза твоя бригада - либо в ЗСУ, либо выехала



Ты так лил слёзы, что твой бизнес по ремонту квартир уничтожен, так соплями обматывался по этому поводу



И ты снова влез в квартиру с ремонтом и ... опять

Бинго, плиточник снова попал в ЗСУ, уже в который раз



Бетон, сколько можно так нагло врать ? )) Бетон, а скажиСколько раз твой бизнес по ремонту квартир был уничтожен ?На моей памяти, уже 2 разаУже по 2 раза твоя бригада - либо в ЗСУ, либо выехалаТы так лил слёзы, что твой бизнес по ремонту квартир уничтожен, так соплями обматывался по этому поводуИ ты снова влез в квартиру с ремонтом и ... опятьБинго, плиточник снова попал в ЗСУ, уже в который разБетон, сколько можно так нагло врать ? ))

ты называешь бизнесом ремонт пары квартир для сдачи в аренду?плохи дела видимо не только у меняя не занимаюсь ремонтами. может запиши в тетрадку где-то, ремонт квартиры это хобби.все на этой ветке, хоть как-то причастные к недвижимости, об этом прекрасно знают. бизнесом можно с натяжкой назвать ремонт хотя бы 10..15 квартир или коммерческих зданий. там, где хоть каки-то объёмы.ну какой, к чёрту это бизнес. я уже несколько раз писал об этом.бизнес, своё ТОВ я закрыл.ну одно и тоже.