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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12153121541215512156
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 17:10

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Звоню плиточнику: меня поймали, пишет. Увезли.
Это при том, что у него сын командует штурмовой. Батю отмазать не смог прикинь
Бетон, а скажи
Сколько раз твой бизнес по ремонту квартир был уничтожен ?

На моей памяти, уже 2 раза
Уже по 2 раза твоя бригада - либо в ЗСУ, либо выехала

Ты так лил слёзы, что твой бизнес по ремонту квартир уничтожен, так соплями обматывался по этому поводу

И ты снова влез в квартиру с ремонтом и ... опять
Бинго, плиточник снова попал в ЗСУ, уже в который раз

Бетон, сколько можно так нагло врать ? ))

ты называешь бизнесом ремонт пары квартир для сдачи в аренду?
плохи дела видимо не только у меня
я не занимаюсь ремонтами. может запиши в тетрадку где-то, ремонт квартиры это хобби.
все на этой ветке, хоть как-то причастные к недвижимости, об этом прекрасно знают. бизнесом можно с натяжкой назвать ремонт хотя бы 10..15 квартир или коммерческих зданий. там, где хоть каки-то объёмы.
ну какой, к чёрту это бизнес. я уже несколько раз писал об этом.
бизнес, своё ТОВ я закрыл.
ну одно и тоже.

ага
Сперва ты ныл пьяными слезами, что у тебя закрылся бизнес по строительству домов. Потом, оказалось, что это не основной бизнес у тебя

Летом ты ныл пьяными соплями, что у тебя закрылся бизнес по ремонту квартир. Описывал, какие класные спецы были, как штукатурку выводили в ноль, как багеты подгоняли по уровню. Лень искать сообщение
Теперь оказалось, что это тоже не бизнес, а хобби

Может перестанешь так откровенно врать или перестанеть ныть пьяными соплями, как тебя бизнеса лишают

Ты бы старый дефективный инвалид поискал бы сообщение. У тебя отсрочка по умственной отсталости, например, шизофрении? Вроде бы должны давать отсрочку))
Бетон
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