Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
посетитель написав:Попалось квартира.Полгода висит в объявлениях, продать не могут.Так сейчас хозяин ещё и заключил эксклюзивный договор с риэлтором.Люди совсем тупые стали?
2-3 тижні
Где-то посередине сюжета какая-то типа нерядовая риэлторша пытается подчеркнуть якобы ужас ситуации конкретным кейсом, когда кто-то из-за границы вернулся в Харьков чтобы продать и не получается у него, ну риэлторша поясняет дальше, что сами понимаете что в Харькове жить тяжело. Если настолько тяжело жить что неделю-другую невыносимо провести в собственном еще непроданном жилье то возникает вопрос — а кто тогда в Харькове покупает ? На самом деле город живет, перед НГ даже пробки появились, из-за суеты перед окончанием года.
Пипец. Еще 10 лет лямку тянуть. Хотя у меня у хлопчика знакомого тестя гребанули в 57-в 59 так все задолбало что ушел в СЗЧ. Ну тупо дома сидит, никто и не приходит за ним. А служил трактористом на запорожском направлении. Когда трактор раздолбали-выдали лопату.
мне осталось всего-то 19 лет 87 дней 3 часа 2 минуты щас в сзч тяжело уйти. до первого блок поста
интересно, что с переуступками будет, если человека нет больше
С какими переуступками? Как может пропавший без вести реализовать далее инвестированный котлован и не отберут ли его грамотные прикорытные юристы застройщика?
"Больше людей, рассматривающих недвижимость как разумную инвестицию" Идеальная инвестиция, особенно если учитывать что гривна девальвирует
Жодного коментаря до статті. Ось така цікавість до нерухомості під час війни у пересічних
цікавість є, тільки за кордоном, вкладати майже останні гроші у нерухомість -це дурість у переселенців у 98% накопичень немає от слова взагалі (я кажу про звичайних людей з Херсонської і Миколаївської області (Снігирівський район, також населені пункти набрижені до Херсону), родини наймають 1 кімнату у двухкімнатній хрущебі (ціна від 3 до 4,5к),і навіть таки суми для ниж великі (бо жінка не працює -двоє діточок 2міс і 5 років, чоловікпрацює десь за 10к), тобто родина на грані бідності і таких родин я знаю 6-7. А їх у десятки разів більше. Тому такі статті недоречні і на попит вони не впливають. Ще один знайомий (з лівого берега дніпра Херсонської області, рік тому відкрив магазин(продуктовий), квартиру наймає, про купівлю каже-недоречно.
Бетон написав:тут есть люди, кто реально вложился в S&P500 или другие ФБ? вы вот прежде чем советовать сами это делали? выводили деньги через Wise? вам уже блокировал недо говно вайз счёт? нет?
А чи ж не перегрітий той SP? 🤔
Як і нерухомість в Україні -- поки неясно буде ната чи не буде нати... Буде масована епічна втеча при відкритті кордонів -- чи не буде? 🤔
От з графіків є відчуття, що страшно далеке те SP від “трудового народу”:
Не до добра це. Не до добра. 🤔
Ще й Адам Сміт тут довго пророчив, давно, що от-от вже має бути циклічний обвал, я його чомусь досі й не сталось...
А ще дивує, що бадьорі експонент.зростальні графіки десятиліть існування SP -- чомусь роблять без щорічної корекції на інфляцію (а краще щомісячної). Взагалі не розумію сенс таких графіків, крім як вимикати мозок глядачам і заманювати. Я навіть свої зарплати-заощадження за значно скромніший період цього століття -- і то коригую на інфляції за увесь період...