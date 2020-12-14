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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12154121551215612157>
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 23:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bobua написав:Як і нерухомість в Україні -- поки неясно буде ната чи не буде нати...


на оптимістах тримається країна
люди ще про нату згадують. я в шоці
але епічна втеча не зіб'є ціни
по перше вона буде дозована, не всім одразу дозволять залищити вільну країну вільних людей
по-друге низький попит не дасть того рівня цін, який дозволить придбати щось мінімально еквівалетне в ЄС, будуть просто заколочувати вікна
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 23:43

Bobua
Може бути і перегрітим ринок акцій і при кризі впаде. А може й ні, бо американці навчилися трохи нівелювати такі кризи друкуючи мільярди новесеньких доларів, які потім треба кудись дівати. І за американською традицією вони йдуть на фондовий ринок. Але при цьому дійсно сам долар втрачає в ціні і вже не є таким же засобом збереження капіталу, яким він був у 90-х чи 00-х, наприклад. За останні 5 років інфляція долара склала 20%. Вже нічого в цьому світі нема стабільного)) Золото також за останні роки так піднялося, що має бути якась корекція, тому стрьомно туди вкладати. Глянув історичний графік срібла, то там у 80-му році воно виросло у 6 раз, а потім упало різко і 20 років був боковик. Останній пік був у 2011 рокі і хто зна, коли його буде подолано. Пам'ятаю був на форумі чувак, саме на цій гілці, вже забув нік його, то він дуже рекомендував скуповувати срібло десь у 2019 років, навіть лом (ложки, виделки, тарілки і тп) Частково був правим, срібло через рік виросло у пітора рази, але у 2020 рокі росло все підряд і набагато більшими темпами.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 00:33

ну ок. все так.
И вот и получается-куда вкладывать?
Забугорье не всем походит. Да и дорого.Восток в огне, Запад-ну такое в целом.
Остается Киев и как вариант- почему никто не обсуждает купить махонькую хатинку в Яремче,Татарове,Микуличине?
Под постояльцев,знамо. На хлиб буде, спрос стабильный. В цене тоже не должно упасть.
Правда минимальная халупка что бы смысл был вроде под полляма.
Но как мне кажется-тема хорошая?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 00:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Колись було 3 фундаментальних законів Трибеки, дослівно не пам'ятаю, але щось типу: 1)всі хочуть купити квартиру в Києві, тому ціни будуть тільки рости; 2)хто не хоче купити квартиру в Києві для себе, обов'язково хоче купити квартиру в Києві для своїх дітей, тому ціни будуть тільки рости; 3)всі іноземці мріють купити квартиру в Києві, проте не всі можуть це собі дозволити, тому ціни будуть тільки рости.
Але уже й ці фундаментальні, можна сказати природні закони, на яких трималася дана гілка - безжалісно попрано)
Захід України також може бути перегрітим зараз. Он Дюрі-Бачі з цього форуму з Ужгорода навіть подумує продати зараз на піку (а на мою думку пік вже проходить потроху) свою квартиру, щоб пізніше відкупитися дешевше. Ну або лівнути з України, якщо покращень у військовому плані та гарантіях миру не буде
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 00:57

  Господар Вельзевула написав:ну ок. все так.
И вот и получается-куда вкладывать?
Забугорье не всем походит. Да и дорого.Восток в огне, Запад-ну такое в целом.
Остается Киев и как вариант- почему никто не обсуждает купить махонькую хатинку в Яремче,Татарове,Микуличине?
Под постояльцев,знамо. На хлиб буде, спрос стабильный. В цене тоже не должно упасть.
Правда минимальная халупка что бы смысл был вроде под полляма.
Но как мне кажется-тема хорошая?


Вы выездной и вроде зажиточный
Болгария,Сербия, Черногория . том большое русскоязычное комьюнити. Подскажут как колбасу в магазине купить и украинские лекарства
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:15

  fox767676 написав:Вы выездной и вроде зажиточный
Болгария,Сербия, Черногория . том большое русскоязычное комьюнити.


Не совсем так. Я небогатый человек.
Русскоязычное,это да, но у меня денег не хватит до смерти, а заработать там не получится.Разве что сознательно уменьшать себе жизнь куревом,бухлом и патяканьям в интернетах? :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в Киеве сегодня цена ниже плинтуса. 1200 лет вечному городу. пережил донецких бандитов, переживёт и криворожских.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав: переживёт и криворожских.

так Киев и монголов с немцами пережил
слабое утешение
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я думаю как минимум НАТО, старая Европа лучше чем Новая, Западное полушарие лучше чем Восточное, НОвый свет лучше Старого . А Микулин, Молдова, или даже Болгария с Польшей , это в лучшем случае полумеры
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:50

  The_Rebel написав:Колись було 3 фундаментальних законів Трибеки, дослівно не пам'ятаю, але щось типу: 1)всі хочуть купити квартиру в Києві, тому ціни будуть тільки рости; 2)хто не хоче купити квартиру в Києві для себе, обов'язково хоче купити квартиру в Києві для своїх дітей, тому ціни будуть тільки рости; 3)всі іноземці мріють купити квартиру в Києві, проте не всі можуть це собі дозволити, тому ціни будуть тільки рости.
Але уже й ці фундаментальні, можна сказати природні закони, на яких трималася дана гілка - безжалісно попрано)
Захід України також може бути перегрітим зараз. Он Дюрі-Бачі з цього форуму з Ужгорода навіть подумує продати зараз на піку (а на мою думку пік вже проходить потроху) свою квартиру, щоб пізніше відкупитися дешевше. Ну або лівнути з України, якщо покращень у військовому плані та гарантіях миру не буде


Наразі можемо вивести сучасні «закони інвестування»))):

- якщо ФРС та ЄЦБ знижує облікову ставку і друкує дойляри з ойрами - вкладайтесь в будь-які фінансові активи хоч в акції, хоч в біткойни - вони будуть рости в ціні, бо надлишок грошей грінгам та бургерам десь треба дівати і вони будуть «гріти ринок»;

- якщо облікова ФРС чи ЄЦБ ставка зростає - є сенс вкладатись в державні облігації США чи депо в іноземних банках;

- якщо рівень безробіття зменшується, а ріст зарплати перевершують інфляцію - вкладайтесь в житлову нерухомість в крупних містах;

- якщо підняття відсоткової ставки не приборкає інфляцію (стагфляція) - економіка країни мертва - ховайте дойляри під матрас;

- якщо хочете втратити заощадження - вкладіться в курортну нерухомість під Говерлою на піку цін та заборони на виїзд за кордон;

- якщо хочете зберегти заощадження - вкладайтесь в нерухомість при масовій пропозиції над попитом - коли відкриють кордони.

І узагальнююче - заходьте в кризу з дойлярами і виходьте з неї з активом.

Якось так?)))
mazurkevych
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