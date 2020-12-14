Додано: Суб 28 гру, 2024 23:43

Bobua

Може бути і перегрітим ринок акцій і при кризі впаде. А може й ні, бо американці навчилися трохи нівелювати такі кризи друкуючи мільярди новесеньких доларів, які потім треба кудись дівати. І за американською традицією вони йдуть на фондовий ринок. Але при цьому дійсно сам долар втрачає в ціні і вже не є таким же засобом збереження капіталу, яким він був у 90-х чи 00-х, наприклад. За останні 5 років інфляція долара склала 20%. Вже нічого в цьому світі нема стабільного)) Золото також за останні роки так піднялося, що має бути якась корекція, тому стрьомно туди вкладати. Глянув історичний графік срібла, то там у 80-му році воно виросло у 6 раз, а потім упало різко і 20 років був боковик. Останній пік був у 2011 рокі і хто зна, коли його буде подолано. Пам'ятаю був на форумі чувак, саме на цій гілці, вже забув нік його, то він дуже рекомендував скуповувати срібло десь у 2019 років, навіть лом (ложки, виделки, тарілки і тп) Частково був правим, срібло через рік виросло у пітора рази, але у 2020 рокі росло все підряд і набагато більшими темпами.