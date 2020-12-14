Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Господар Вельзевула написав:Остается Киев и как вариант- почему никто не обсуждает купить махонькую хатинку в Яремче,Татарове,Микуличине? Под постояльцев,знамо. На хлиб буде, спрос стабильный. В цене тоже не должно упасть. Правда минимальная халупка что бы смысл был вроде под полляма. Но как мне кажется-тема хорошая
кто эту хорошую тему будет администрировать? Вы туда сами переедете? Или кого то наймете? Где гарантия что вас наемный менеджер не обворует? Обвешать хатынку камерами? Уже не говорю о том что тот (или другой ) рынок надо хотя бы знать для начала.
Может там не всё так шоколадно-мармеладно. Вы уверены что спрос стабильно выше предложения?
Арендуйте квартиру/дом на долгосрок и сдавайте посуточно, конечно уведомив хозяев, пусть ничего не заработаете, но хотя бы спрос увидите.
fox767676 написав:я думаю как минимум НАТО, старая Европа лучше чем Новая, Западное полушарие лучше чем Восточное, НОвый свет лучше Старого . А Микулин, Молдова, или даже Болгария с Польшей , это в лучшем случае полумеры
На рахунок Західної Європи можна досить довго сперечатись. Власне, зверніть увагу на такі цікаві факти:
- є чудовий сайт (найбільш популярний до того всього) в Німеччині щодо нерухомості, на кшталт ОЛХ: https://www.immobilienscout24.de/ Корисний він тим, що окрім ціни та затрат на придбання нерухомості в ньому наведена і середня орендна плата по ній та вартість утримання (типу ОСББ) і чистий можливий дохід, який співставний з відсотками по депозитам якщо «мінусувати» витрати на утримання (амортизацію). Інвестування в західну нерухомість - швидше про збереження від інфляції заощадженнь, ніж про прибуток;
- поцікавтесь в що вкладають гроші західні приватні пенсійні фонди - хто-хто, а вони розуміються в співвідношенні прибуток/ризик;
- цінники в Західній Європі завищенні на обʼєкти інвестування, бо заможне населення має значні заощадження, які особливо немає куди і вкладати - ставки по депозитам красномовно про це свідчать, як і по кредитам теж.
fox767676 написав:я думаю как минимум НАТО, старая Европа лучше чем Новая, Западное полушарие лучше чем Восточное, НОвый свет лучше Старого . А Микулин, Молдова, или даже Болгария с Польшей , это в лучшем случае полумеры
На рахунок Західної Європи можна досить довго сперечатись. Власне, зверніть увагу на такі цікаві факти:
- є чудовий сайт (найбільш популярний до того всього) в Німеччині щодо нерухомості, на кшталт ОЛХ: https://www.immobilienscout24.de/ Корисний він тим, що окрім ціни та затрат на придбання нерухомості в ньому наведена і середня орендна плата по ній та вартість утримання (типу ОСББ) і чистий можливий дохід, який співставний з відсотками по депозитам якщо «мінусувати» витрати на утримання (амортизацію). Інвестування в західну нерухомість - швидше про збереження від інфляції заощадженнь, ніж про прибуток;
- поцікавтесь в що вкладають гроші західні приватні пенсійні фонди - хто-хто, а вони розуміються в співвідношенні прибуток/ризик;
- цінники в Західній Європі завищенні на обʼєкти інвестування, бо заможне населення має значні заощадження, які особливо немає куди і вкладати - ставки по депозитам красномовно про це свідчать, як і по кредитам теж.
На Заході є стабільність і більш менш розумне керівництво. На самостійній території - популісти, охлократи, дерибанщики і пройопщики. Як мінімум, ЄС, там є мир, електроенергія, оплачувана робота. Різницю відчуваєте, для укро-пересічного? Який іпашить під обстрілами, з відключеннями електроенергії за 300-400 дол/міс. Тут країна йде від катастрофи до катастрофи. З 1986 включно. Через 1991, 2014, 2022. Жодних висновків, жодної реакції влади, жодних планів розвитку і протидії. Кулі, пшенична держава, яку ніяк не можуть додерибанити - надто потужні ресурси перепали самостійним керманичам в 1991.
Bobua написав:Як і нерухомість в Україні -- поки неясно буде ната чи не буде нати...
на оптимістах тримається країна люди ще про нату згадують. я в шоці але епічна втеча не зіб'є ціни по перше вона буде дозована, не всім одразу дозволять залищити вільну країну вільних людей по-друге низький попит не дасть того рівня цін, який дозволить придбати щось мінімально еквівалетне в ЄС, будуть просто заколочувати вікна
В селах і невеликих райцентрах України - половина житлової нерухомості стоїть без людей. Втекли, виїхали або вимерли. Від перестройки, зарплати 300 дол/міс, від дерибану і корупції. Сумні наслідки 1991 і 33 років бесхозяйствєнності.