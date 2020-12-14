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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12154121551215612157
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:59

  fox767676 написав: будуть просто заколочувати вікна
десь почухався Гетьманцев: "хммм... а чи не ввести ще й податок 10-20% на заколочені вікна?..."
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 03:01

  Господар Вельзевула написав:Остается Киев и как вариант- почему никто не обсуждает купить махонькую хатинку в Яремче,Татарове,Микуличине?
Под постояльцев,знамо. На хлиб буде, спрос стабильный. В цене тоже не должно упасть.
Правда минимальная халупка что бы смысл был вроде под полляма.
Но как мне кажется-тема хорошая
кто эту хорошую тему будет администрировать? Вы туда сами переедете? Или кого то наймете? Где гарантия что вас наемный менеджер не обворует? Обвешать хатынку камерами? Уже не говорю о том что тот (или другой ) рынок надо хотя бы знать для начала.

Может там не всё так шоколадно-мармеладно. Вы уверены что спрос стабильно выше предложения?

Арендуйте квартиру/дом на долгосрок и сдавайте посуточно, конечно уведомив хозяев, пусть ничего не заработаете, но хотя бы спрос увидите.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 03:10

- якщо підняття відсоткової ставки не приборкає інфляцію (стагфляція) - економіка країни мертва - ховайте дойляри під матрас;
під матрас чи під "арєшнік™ "
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 03:12

  fox767676 написав:я думаю как минимум НАТО, старая Европа лучше чем Новая, Западное полушарие лучше чем Восточное, НОвый свет лучше Старого . А Микулин, Молдова, или даже Болгария с Польшей , это в лучшем случае полумеры


На рахунок Західної Європи можна досить довго сперечатись.
Власне, зверніть увагу на такі цікаві факти:

- є чудовий сайт (найбільш популярний до того всього) в Німеччині щодо нерухомості, на кшталт ОЛХ: https://www.immobilienscout24.de/ Корисний він тим, що окрім ціни та затрат на придбання нерухомості в ньому наведена і середня орендна плата по ній та вартість утримання (типу ОСББ) і чистий можливий дохід, який співставний з відсотками по депозитам якщо «мінусувати» витрати на утримання (амортизацію).
Інвестування в західну нерухомість - швидше про збереження від інфляції заощадженнь, ніж про прибуток;

- поцікавтесь в що вкладають гроші західні приватні пенсійні фонди - хто-хто, а вони розуміються в співвідношенні прибуток/ризик;

- цінники в Західній Європі завищенні на обʼєкти інвестування, бо заможне населення має значні заощадження, які особливо немає куди і вкладати - ставки по депозитам красномовно про це свідчать, як і по кредитам теж.
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 03:31

  mazurkevych написав:
  fox767676 написав:я думаю как минимум НАТО, старая Европа лучше чем Новая, Западное полушарие лучше чем Восточное, НОвый свет лучше Старого . А Микулин, Молдова, или даже Болгария с Польшей , это в лучшем случае полумеры


На рахунок Західної Європи можна досить довго сперечатись.
Власне, зверніть увагу на такі цікаві факти:

- є чудовий сайт (найбільш популярний до того всього) в Німеччині щодо нерухомості, на кшталт ОЛХ: https://www.immobilienscout24.de/ Корисний він тим, що окрім ціни та затрат на придбання нерухомості в ньому наведена і середня орендна плата по ній та вартість утримання (типу ОСББ) і чистий можливий дохід, який співставний з відсотками по депозитам якщо «мінусувати» витрати на утримання (амортизацію).
Інвестування в західну нерухомість - швидше про збереження від інфляції заощадженнь, ніж про прибуток;

- поцікавтесь в що вкладають гроші західні приватні пенсійні фонди - хто-хто, а вони розуміються в співвідношенні прибуток/ризик;

- цінники в Західній Європі завищенні на обʼєкти інвестування, бо заможне населення має значні заощадження, які особливо немає куди і вкладати - ставки по депозитам красномовно про це свідчать, як і по кредитам теж.


На Заході є стабільність і більш менш розумне керівництво.
На самостійній території - популісти, охлократи, дерибанщики і пройопщики.
Як мінімум, ЄС, там є мир, електроенергія, оплачувана робота.
Різницю відчуваєте, для укро-пересічного? Який іпашить під обстрілами, з відключеннями електроенергії за 300-400 дол/міс.:mrgreen:
Тут країна йде від катастрофи до катастрофи. З 1986 включно. Через 1991,
2014, 2022. Жодних висновків, жодної реакції влади, жодних планів розвитку і протидії. Кулі, пшенична держава, яку ніяк не можуть додерибанити - надто потужні ресурси
перепали самостійним керманичам в 1991. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 03:40

  fox767676 написав:
  Бетон написав: переживёт и криворожских.

так Киев и монголов с немцами пережил
слабое утешение

І самостійних керманичів пережив, в 1919.
І нинішніх клоунів-пройопщиків - иеж переживе. Наїде узбеків, осетинів,таджиків, арабів та інших . :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 03:47

  fox767676 написав:
  Bobua написав:Як і нерухомість в Україні -- поки неясно буде ната чи не буде нати...


на оптимістах тримається країна
люди ще про нату згадують. я в шоці
але епічна втеча не зіб'є ціни
по перше вона буде дозована, не всім одразу дозволять залищити вільну країну вільних людей
по-друге низький попит не дасть того рівня цін, який дозволить придбати щось мінімально еквівалетне в ЄС, будуть просто заколочувати вікна

В селах і невеликих райцентрах України - половина житлової нерухомості стоїть без людей. Втекли, виїхали або вимерли. Від перестройки, зарплати 300 дол/міс, від дерибану і корупції.
Сумні наслідки 1991 і 33 років бесхозяйствєнності.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 03:49

  pesikot написав:
  Бетон написав:Звоню плиточнику: меня поймали, пишет. Увезли.
Это при том, что у него сын командует штурмовой. Батю отмазать не смог прикинь

Бетон, а скажи
Сколько раз твой бизнес по ремонту квартир был уничтожен ?

На моей памяти, уже 2 раза
Уже по 2 раза твоя бригада - либо в ЗСУ, либо выехала

Ты так лил слёзы, что твой бизнес по ремонту квартир уничтожен, так соплями обматывался по этому поводу

И ты снова влез в квартиру с ремонтом и ... опять
Бинго, плиточник снова попал в ЗСУ, уже в который раз

Бетон, сколько можно так нагло врать ? ))

Модерація дозволяє. :mrgreen:
Скоро дорожай буде? :mrgreen:
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