Додано: Нед 29 гру, 2024 13:42

The_Rebel написав: Bobua

Може бути і перегрітим ринок акцій і при кризі впаде. А може й ні, бо американці навчилися трохи нівелювати такі кризи друкуючи мільярди новесеньких доларів, які потім треба кудись дівати. І за американською традицією вони йдуть на фондовий ринок. Але при цьому дійсно сам долар втрачає в ціні і вже не є таким же засобом збереження капіталу, яким він був у 90-х чи 00-х, наприклад. За останні 5 років інфляція долара склала 20%. Вже нічого в цьому світі нема стабільного)) Золото також за останні роки так піднялося, що має бути якась корекція, тому стрьомно туди вкладати. Глянув історичний графік срібла, то там у 80-му році воно виросло у 6 раз, а потім упало різко і 20 років був боковик. Останній пік був у 2011 рокі і хто зна, коли його буде подолано. Пам'ятаю був на форумі чувак, саме на цій гілці, вже забув нік його, то він дуже рекомендував скуповувати срібло десь у 2019 років, навіть лом (ложки, виделки, тарілки і тп) Частково був правим, срібло через рік виросло у пітора рази, але у 2020 рокі росло все підряд і набагато більшими темпами. Може бути і перегрітим ринок акцій і при кризі впаде. А може й ні, бо американці навчилися трохи нівелювати такі кризи друкуючи мільярди новесеньких доларів, які потім треба кудись дівати. І за американською традицією вони йдуть на фондовий ринок. Але при цьому дійсно сам долар втрачає в ціні і вже не є таким же засобом збереження капіталу, яким він був у 90-х чи 00-х, наприклад. За останні 5 років інфляція долара склала 20%. Вже нічого в цьому світі нема стабільного)) Золото також за останні роки так піднялося, що має бути якась корекція, тому стрьомно туди вкладати. Глянув історичний графік срібла, то там у 80-му році воно виросло у 6 раз, а потім упало різко і 20 років був боковик. Останній пік був у 2011 рокі і хто зна, коли його буде подолано. Пам'ятаю був на форумі чувак, саме на цій гілці, вже забув нік його, то він дуже рекомендував скуповувати срібло десь у 2019 років, навіть лом (ложки, виделки, тарілки і тп) Частково був правим, срібло через рік виросло у пітора рази, але у 2020 рокі росло все підряд і набагато більшими темпами.

Знайшов в інетах також і графік SP скорегований а інфл.:Від кінця 192х і донині.Після 2000го ще було дві рецесії -- але далі лиш суцільний бадабум... (клац.екранку чи посилання).Може бути і просте пояснення -- люди й справді дуже збагатіли, в рази, за останні два-три десятиліття.Всього вдвічі за 75 років з 1929 до 1994,Але ще аж вшестеро за наступні 30 років... 😳🙀😱А “друк” грошей просто потрібен, аби люди мали змогу все те багатсво “потримати” в руках.А ціни і справді значно відстали. Бо виробництво необмежене.Для прикладу, у цьому році, навіть у нашій воюючій країні, місяча норма білків (маса*1.1) та кілокалорій (2000) у формі молока -- це всього 4-5тис.грв, а у вигляді сиру -- всього 8-10тис.грв (~мін.зарплата).От навіть у Норвегії сир дешево коштує:Чи були такі можливості у людей ХХст.? 🤔Може це й не справжнє молоко та сир, а якийсь хімхарчопроп, але ж білок і калорії є.Нерухомість.Як вписати нерухомість у світ, що й справді, припустімо, збагатів шестикратно? (навіть з урахуванням інфляції).Поки ще нема масових будівельних 3-D принтерів, то висока частка людської праці і у видобутку, і в будівництві.Тому покупці стали багатші у м2 вираженні лише у тій незначній мірі, якою є частка нових здешевлючих технологій у будівництві.А не в 6 разів як у sp чи може навіть у синтет. молоці-сирі.І обвалу цін не буде, поки роботи не почнуть штампувати новобуди в містах, містечках і селах?І навіть тоді -- х.з. чи буде цінопад, чи може просто підіймуть податок забудовникам і спрямують гроші на підвищення якості життя (інфраструк.)? 🤔Але, з іншого боку, читав виття, що люди вже не розмножуються, і треба окремий будинок (не квартиру!) кожній парі, аби діточок наробили. Отже, під цим приводом можуть ціни обвалити...? 🤔